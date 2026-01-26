Ifjú gárda

pártállam;kormánypropaganda;

2026-01-26 06:00:00 CET

Gajdics Ottó, aki körül immár másodjára jut el az aggkori tehetetlenségig egy valaha ütőképesnek gondolt ifjúsági szervezet (egykor Nyíregyházán a KISZ utolsó mohikánjaként is ő kapcsolta le a villanyt), arról borong a pártlapban, hogy a kormányfüggetlen sajtó úgymond rágalmazza őket. „A leghatározottabban vissza kell utasítanunk, hogy tolvajnak, hazugnak titulálnak bennünket mindenféle bizonyíték nélkül” – tényleg nehéz eldönteni, hogy a történelem ismétli önmagát vagy a mai pártállam idézi vissza az ­MSZMP utolsó napjait. „Egy politikai párt természetes létezési módja, hogy időről időre ilyen formában is megbeszéli teendőit, s megfogalmazza véleményét az időszerű politikai kérdésekről. [...] Közli ellenfeleivel is: szerte az országban birtokolja a sportcsarnokokat, a munkahelyeket, a területeket, és természetesen – ha kell – az utcákat is. (Nagy taps.) Megüzeni, hogy jelen van, nehogy félreértsék vagy rosszul magyarázzák higgadtságát, türelmét, megértését” – egyetlen szót sem kell kicserélni benne, csak az 1988-as Grósz Károly helyére beilleszteni mondjuk a mai Orbán Viktort.

Egy időben azzal szórakoztattuk magunkat, hogy a hirado.hu-n (a „közmédia” hírportálján) szisztematikusan végigolvastunk minden helyreigazítást. A patinás orgánum évek óta kizárólag olyan anyagokat igazít helyre, ahol a Kossuth, az M1 és tettestársai a Fidesz érdekében hazudtak; sosem arról van szó, hogy eltévesztettek egy adatot vagy véletlenül valami jót mondtak az ellenzékről, ami nem volt alátámasztható. „Valótlanul híreszteltük, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti belvárosi szórakozóhelyen fiatal lányokat inzultált.” „Valótlanul állítottuk, hogy Pikó András megemelte saját bérét.” „Valótlanul híreszteltük, hogy Hadházy Ákos és Hadházy Árpád földmutyiban érintettek.” „Valótlanul híreszteltük, hogy Vona Gábor korábban titokban Jemenben járt, és ott egy Szaddám Huszein által is pénzelt párt kongresszusán mondott beszédet.” Ezek nem újságírói hibák, hanem tudatos, pártérdekű valóságferdítések, mindig a Fidesz aktuális kampányához illeszkedően.

Vagy itt van a fentebb idézett pártharsona, a szebb napokat is megért Magyar Nemzet: 2024-ben (tavalyi teljes adat még nincs) 24 sajtópert sikerült elbukniuk, és ők sem sok esélyt adtak a véletlennek, ami a hibák politikai irányát illeti. „Valótlanul híreszteltük, hogy Szabó Tímea kampányfőnökét letartóztatták.” „Valótlanul híreszteltük, hogy Pikó András az önkormányzati Lélek-programban részt vevők megfélemlítésével és a nekik járó pénzek visszatartásával akarta elérni, hogy a rászorulók ne szavazzanak a Fideszre.” „Valótlanul híreszteltük, hogy a Jobbik saját erőforrásaival támogatja Magyar Péter kampányát.” „Valótlanul állítottuk, hogy Barkóczi Balázs megvert egy férfit és a feleségét” stb., stb.

Kedves Ottó, háborodj fel, kérd ki magadnak, utasítsd vissza – a tény attól még tény marad: közpénzből fizetett hazug propagandát toltok, és az élet (meg ha úgy alakul a jövő, az igazságszolgáltatás is) idővel be fogja nyújtani érte a számlát.