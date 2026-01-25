Feltűnően gyors üzletet vár a MÁV, elárverezi a Volán egykori üdülőjeként működő dubicsányi Vay-kastélyt

Árverésre bocsátották azt a Borsod megyei Dubicsányban található Vay-kastélyt, amely korábban a Volán üdülőjeként működött, a MÁV egy hónap alatt tervez túladni rajta – számolt be róla Hadházy Ákos vasárnap a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő posztja szerint az árverést december 31-én hirdették meg, aztán január 6-án és 13-án egy-egy óra alatt megtekinthették a vevőjelöltek az ingatlant, a hónap végén pedig két nap alatt lezavarják a licit időszakot. A kikiáltási ár közel 280 millió forint a 954 négyzetméter alapterületű, 22435 négyzetméteres telken álló, 15 szobás ingatlanra, amelyhez két és fél hektáros őspark is tartozik.
„Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron. (…) Nyilván kell rá költeni, de azért egy pesti luxuslakás árából elfogadható állapotú bástyás barokk kastélyt kaphat valamelyik NER-es vitéz, lesz egy újabb vadászkastély, ahová vihetik a gyerekeket” – fűzte hozzá Hadházy.
A politikust az elmúlt év a szocializmus végére emlékezteti, hiszen a rendszerváltás előtti években az „előprivatizáció” során vittek az elvtársak minden mozdíthatót, és szerinte „a mostani elvtársak is ezt teszik, megy a kótyavetye a Honvéd üdülőtől kezdve egy sor balatoni vízparti üdülőn keresztül a minisztériumi belvárosi palotákig”.