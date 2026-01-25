MÁV;árverés;Volán;kastély;Hadházy Ákos; NER;

2026-01-25 21:16:00 CET

Feltűnően gyors üzletet vár a MÁV, elárverezi a Volán egykori üdülőjeként működő dubicsányi Vay-kastélyt

„Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron” – kommentálta az ingatlanhirdetést Hadházy Ákos. A licit 280 millió forintról indul a 954 négyzetméter alapterületű, 22435 négyzetméteres telken álló ingatlanra.