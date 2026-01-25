Minden jel szerint felnőttfilmes múlttal rendelkező szélsőjobboldali cseh politikust fogadott Szijjártó Péter

Csehország;szélsőjobb;Szijjártó Péter;pornó;

2026-01-25 18:44:00 CET

A cseh sajtóban olyan korhatáros videók keringenek, amelyeken egy Jindřich Rajchl-ra kísértetiesen hasonlító férfi szerepel aktus közben.

Minden jel szerint felnőttfilmes múlttal rendelkező cseh szélsőséges képviselőt fogadott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – számolt be róla Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró vasárnap a Facebook oldalán.

Mint írja, néhány napja különös vendég járt a Bem téri Külügyminisztériumban: a nyíltan oroszbarát cseh szélsőjobboldali politikus, Jindřich Rajchl, a marginális Jog, Tisztelet, Szakértelem (PRO) párt vezetője, aki az SPD nevű szélsőjobboldali pártszövetség színeiben jutott be a parlamentbe.

Panyi posztjában megjegyzi, Szijjártó és Rajchl korábban Prágában is találkozott, de már akkor sem volt igazán világos, hogy a Csehországban érdemi befolyással nem rendelkező szélsőjobboldali politikus miért kap ekkora figyelmet a magyar tárcavezetőtől. „Jindřich Rajchl neve addigra is több zűrös történetben felbukkant: bedőlő, fantomizálódó cégek, jelentős tartozások, illetve egy olyan őssejtüzlet, amely a sajtó szerint halálos betegeket is megkárosított. Ennek ellenére Szijjártó Péter 2026. január 22-én újra találkozott vele és közös sajtótájékoztatót is tartottak – annak ellenére, hogy Jindřich Rajchl néhány hónapja egy egészen más jellegű botrányba is keveredett” – írja az újságíró.

Novemberben ugyanis nyilvánosságra kerültek olyan korhatáros videók, amelyek egy Jindřich Rajchl-ra kísértetiesen hasonlító férfit ábrázolnak. A cseh sajtóban keringő egyik, régebbi felvétel egy német, kereskedelmi célú felnőttfilmnek tűnik, míg a másik, frissebb videón egy nővel és egy másik férfival látható aktus közben.

Jindřich Rajchl nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy ő szerepel a felvételeken, viszont még egyes politikai ellenfelei is védelmükbe vették, azt hangoztatva, hogy a szélsőjobboldali politikusnak is joga van a magánélethez. „Úgy gondolom, hogy azok a videók, amelyeket ma készít, ennél sokkal rosszabbak és a társadalmunkra nézve veszélyesebbek” – nyilatkozta Vít Rakusan, az előző kormány leköszönő belügyminisztere Jindřich Rajchl gyűlöletkeltő politikai videóira célozva.

Panyi bejegyzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy eközben Magyarországon nem ennyire kulturált mederben zajlik a közbeszéd és a politikai kampány. A csütörtöki Szijjártó-Rajchl találkozó másnapján, pénteken ugyanis Lázár János több fotót posztolt a Facebookján egy civil – tehát nem politikus, nem közszereplő – nőről, akit pornózással vádolt. Az egyik képen az látható, amint a nő a Lázárinfón kérdezi az építési és közlekedési minisztert, a másodikon Magyar Péterrel fotózkodik, a harmadikon pedig ruha nélkül fotózza magát. „Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!” – fűzte hozzá a képekhez a tárcavezető, aki az elmúlt napokban amiatt került a figyelem középpontjába, hogy alpári kontextusban beszélt a cigányságról, mielőtt bocsánatot kért volna.