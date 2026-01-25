Elfogatóparancsot adtak ki a gödi Samsung-gyárban megégett villanyszerelő miatt megvádolt művezető ellen

bíróság;Göd;Samsung gyár;elfogatóparancs;előkészítő ülés;

Az előkészítő ülés elmaradt, ugyanis a vádlott nem ment el a bíróságra.

Nem ment el az előkészítő ülésre, így felfüggesztették az eljárást az ellen a dél-koreai művezető ellen, aki a vád szerint felelős a Samsung gyárban megégett villanyszerelő balesetéért – hangzott el az RTL Híradóban.

A csatorna felidézi, a villanyszerelőt 6900 Volt rázta meg 2022. októberében, életveszélyes állapotban vitték kórházba és maradandó égési sérülései lettek. Egy évig volt táppénzen, majd elbocsátották. Ügyvédje szerint a nyomozás lassan halad, többször is felfüggesztették, két év után lett gyanúsított, majd vádat emeltek egy dél-koreai művezető ellen. Az előkészítő ülés azonban elmaradt, a vádlott ugyanis nem ment el a bíróságra. Az ügyvéd kiemelte, ha a vádlott az elévülési idő alatt nem kerül elő, a három éve történt baleset következményeit csak az áldozatnak kell elviselnie.

Az RTL Híradó megkeresése után az ügy egy másik bíróhoz került, aki áprilisra újabb előkészítő ülést tűzött ki, a vádlott ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki.