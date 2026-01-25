Szerbia–Magyarország 10-7, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott

Szerbia;Magyarország;vízilabda;Európa-bajnokság;

2026-01-25

A mieink a félidőig tudták tartani a tempót, utána semmi nem jött össze a belgrádi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében.

Az utolsó, a negyedik negyed elején a magyaroké a labda, de Vismeg Zsombor lövése szintén a kapufát találja el. A túloldalon Nikola Dedović ejti kapufára. Utána a mieink közül Jansik Szilárdnak se jött össze a gólszerzés, majd Nikola Lukić a kapufára lő, Fekete Gergő sem szerez gólt, Milan Glusac véd. Mindkét csapat láthatóan fáradt, a szerbek kapnak egy ötméterest, amelyet Dušan Mandić belőtt (8-6). Egy magyar időkérés után Manhercz Krisztián lövését Milan Glusac kivédte, aztán jött a 9-6, Djordje Lazić lőtt egy szép gólt, a baljával ejtette a jobb kezébe és továbbította elegánsan Vogel Soma hálójába a labdát. A magyarok itt megtorpantak, Djordje Lazić viszont újra betalált (10-6), mígnem aztán a már láthatóan elvesztett meccsen Vigvári Vendel a másik oldalon váratlanul lecsapott a labdára, amelyet a szerbek már magukénak hittek és be is vágta (10-7), beállítva a végeredményt.

A magyar és a szerb vízilabda válogatott eddig három Európa-bajnoki döntőt játszott, csak az elsőt nyertük mi még 1997-ben, a következő hármat, a 2006-ost, a 2014-est és a mostanit a nagy rivális. Az örökmérleg szerint még így is vezetünk, 27 meccsen 13-11 a javunkra három döntetlen mellett.

Félidő után a harmadik negyed ráúszásakor a mieink hozták el a labdát, a sikertelen magyar támadás után – Tátrai Dávid lőtte mellé – Vogel Soma hárította Nikola Jakšić lövését, utána azonban gyors egymásutánban jött két szerb gól, Dušan Mandić belőtte (6-5), aztán Vasilije Martinović is betalált (7-5). Fekete Gergő ezután közelről szépített (7-6), Vogel Soma pedig simán fogta Nikola Lukić passzkísérletét. Nagy Ádám ezután emberelőnyben kapufára lőtt, ahogyan Manhercz Krisztián is, de a szerbek sem tudtak gólt szerezni, 7-6--ról egészen a negyed végéig nem mozdult el az eredmény.

A második negyed elején a szerbek hozták el a labdát, de a támadásuknak egy újabb Vogel-védés lett a vége, Jansik Szilárd pedig egyenlített (3-3). Egy sikertelen szerb támadás után a magyarok újra emberelőnybe kerültek, kiállítása után ismét előnyben vagyunk, Manhercz Krisztián a felső lécet találta telibe, az újabb magyar támadás pedig góllal ért véget, újra Vigvári Vendel bombázta a szerb kapuba (3-4). Egy kettős magyar kiállítás után Dušan Mandić kapufára ejtette a labdát, a túloldalon Manhercz Krisztián labdáját védte a szerb kapus, aztán borzasztó rosszul sikerült Vasilije Martinovic következő szerb ejtési kísérlete is. A szerbek ezután kaptak egy vitatható ötméterest, amelyet Dušan Mandić be is lőtt (4-4). Nagy Ákos lövését ezután Milan Glusac védte. A szerbek ezután újra átvették a vezetést, mégpedig Nemanja Vico gyanúsan két méteren belüli ajtó-ablak góljával, amelyre Varga Vince középről leadott bombával válaszolt (5-5).

Az első negyed elején a magyarok hozták el a labdát, mindkét oldalon egy-egy emberelőnnyel kezdődött, sem sem a magyarok, sem a szerbek nem tudtak gólra váltani. Az első gólt Végvári Vendel lőtte be (0-1), de Nikola Lukić a következő támadásból már egyenlített is (1-1). A magyarok az újabb emberelőnyből sem tudtak gólt szerezni, a szerb próbálkozás a blokkról ment fölé. Ezután a magyarok kettős hátrányba kerültek, Radomir Rasovic pedig belőtte, vezettek a szerbek. (2-1), Nagy Ákos a következő emberelőnyt már értékesítette (2-2). Egy magyar kapu előtti szerb szabálytalanság után a magyarok nem tudtak gólt szerezni, de fordulás után a szerbek sem, de az újabb magyar támadás is meghiúsult, Nikola Lukić pedig belőtte a következő szerb próbálkozást (3-2). Az utolsó szerb támadás végén Vogel Soma az első hárította Dušan Mandić lövését. Nagy Ákos pedig nem találta el a szerb kaput.