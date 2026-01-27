Az áldozat idelő

Szijjártó Péter;Vlagyimir Putyin;Orbán Balázs;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-27 06:00:00 CET

A magyar kormánypolitika már arról beszél, hogy megkezdődött egy durva beavatkozás Brüsszel részéről a magyar választásokba. Hogy ezzel mit akarnak elérni, hova akarják juttatni ezt a kommunikációt, azt egyelőre nem tudjuk, de azért összeesküvés elméleteink vannak… Szijjártó szerint az ukránok, Zelenszkij persze, nagyon durván mentek neki a magyar miniszterelnöknek, világosan rámutatva, hogy ezzel beléptek a magyar választási kampányba. Tette ezt az a Zelenszkij, mondja Szijjártó, aki négy éve képtelen lezárni a háborút, békét kötni, ellenkezőleg: Weber és Von der Leyen által irányítva be akarja vonni Magyarországot is a háborúba.

De álljunk meg már egy pillanatra: hogy is kell értelmeznünk azt a mondatot, hogy az ukránok – Zelenszkij – képtelen volt lezárni a háborút… Ismerősnek tűnik a szöveg, ugye? Főként, ha Orbán Balázs kijelentésére gondolunk, aki is világosan megmondta, hogy mekkorát hibáztak ezek az ukránok, akik ugye nem tanultak a mi '56-os forradalmunkból. Szijjártó ugyanezt a gondolatot fűzi tovább; bizony nem lenne ma háború, ha Zelenszkij bölcsebb, és azonnal átadja a Putyin által megkívánt területeket az oroszoknak. Igen, ma a Fidesz ott tart, hogy az áldozatot hibáztatja, a megtámadott országnak kellett volna feltett kézzel fogadnia a rátámadó Putyint, és akkor Európa békében élne.

Tudom, hogy számos sületlenség hagyta el és hagyja el a valójában egyetlen – na jó: Orbán és Putyin – háborúpárti szereplő, másként: a Fidesz képviselőinek száját, de vajon tényleg hat a hívekre az ilyen mértékű hazugság, vagy azért az Orbán-hívők is eljutnak odáig, hogy vezetőik mérhetetlen nagy marhaságokat beszélnek. Igen, elhiszem, hogy nagy a választások tétje, különösen azok számára, akiknek van mit félteniük. Például a sajátjukévá tett vagyonokat, és persze a szabadságukat. Így aztán fontos azt is elhitetniük, hogy Ukrajnának nem a saját hazája a fontos, hanem a magyar választás megnyerése, Brüsszel, ily módon pedig Magyar Péter érdekében.

De tényleg: hisznek nekik?