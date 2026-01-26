Heten meghaltak az Egyesült Államokat sújtó hatalmas hóviharban

havazás;Egyesült Államok;extrém időjárás;rendkívüli időjárás;

2026-01-26 10:16:00 CET

Több mint 860 ezer háztartás és fogyasztó maradt áram nélkül. Bár a hét közepén javulás várható, a hó nem tűnik el egyhamar.

Rendkívüli hideg időjárás sújtja az Egyesült Államok középső és keleti térségeinek jelentős részét - derül ki az NBC élő hírfolyamából.

Egyes területeken a széllel együtt számított hőérzet -29 °C és -34 °C közé zuhant. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az extrém időjárás eddig hét ember életét követelte: hárman Tennessee államban, ketten Louisiana területén, egy ember Texasban, míg egy további áldozat Kansas államban vesztette életét.

A vihar sújtotta térségekben több mint 860 ezer háztartás és fogyasztó maradt áram nélkül. Georgia egyes részein, Észak- és Dél-Karolinában és az Egyesült Államok középső atlanti partvidékén fagyott eső esett, miközben az Ohio-völgyben és az északkeleti régiókban kiterjedt, helyenként intenzív havazás volt. Ohio egyes részein közel 43 centiméternyi hó hullott. Bostonban és Albanyben 40-60 centiméteres hó is összegyűlhet, míg Hartford és Portland környékén akár 30 és 45 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Az előrejelzések szerint a héten fokozatos enyhülés várható, ugyanakkor a hó és a rendkívüli hideg még átmenetileg megmaradhat. A vihar a légi közlekedést is komolyan megzavarta: a mai napra tervezett több mint 12 ezer járatot töröltek. A keddi napon már 3 ezer járat törlését jelentették be.