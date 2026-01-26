Ukrán drónok találhattak el egy orosz olajfinomítót Krasznodar közelében

Ukrajna;olajfinomító;dróntámadás;orosz megszállás;

2026-01-26 08:49:00 CET

Mindeközben az orosz kőolaj- és földgázbevételek az elmúlt fél évtized legalacsonyabb szintjére csökkenhetnek.

2026. január 26-án hajnalban Ukrajna drónokkal mérhetett csapást egy olajfinomítóra az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlovjanszk-na-Kubany városában - írja orosz Telegram-csatornákra hivatkozva a The Kyiv Independent.

A regionális operatív törzs közlése szerint dróntörmelék hullott két vállalat területére, ugyanakkor nem részletezték, milyen jellegű létesítményekről van szó. A hatóságok beszámolója alapján a támadás következtében egy embert nem életveszélyes sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Arról sincs egyelőre információ, hogy milyen károk keletkeztek. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélyen orosz területre irányuló támadásokat, valamint az orosz megszállás alatt álló térségekben lévő katonai és ipari létesítmények ellen is csapásokat mér, elsősorban saját fejlesztésű drónok bevetésével.

A megszállt Krímmel a Kercsi-szoros túloldalán fekvő Krasznodari határterület visszatérő célpontja az ukrán támadásoknak. Január 22-én ukrán drónok csapást mértek a térségben található Tamanneftegaz olajterminálra, amit az ukrán vezérkar is megerősített. A támadással egyidejűleg Kijev tovább fokozta az orosz olaj- és gázinfrastruktúra elleni fellépését. Ez az ágazat Moszkva jelentős bevételi forrásai közé tartozik, és hozzájárul az Ukrajna elleni háború fenntartásához..

A Reuters január közepén megjelent elemzésében arról számolt be, hogy az orosz költségvetés kőolaj- és földgázszektorból származó adóbevételei az előrejelzések szerint ebben a hónapban 46 százalékkal maradhatnak el a 2025 januárjában mért szinttől.

Az olaj- és gázbevételek Oroszország szövetségi költségvetésének nagyjából egynegyedét teszik ki, és meghatározó szerepet játszanak Moszkva Ukrajna elleni teljes körű háborújának finanszírozásában. Ezek a bevételek várhatóan mintegy 420 milliárd rubelre - azaz 5,42 milliárd dollárra - csökkennek, ami 2020 augusztusa óta a legalacsonyabb szintnek számít.