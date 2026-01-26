VSquare: Biró Marcell válthatja Pintér Sándort, ha Orbán Viktor hatalmon marad, a miniszterelnök kézi vezérlés alá vonná a rendőrséget

rendőrség;Orbán Viktor;Pintér Sándor;hatalom;Belügyminisztérium;rendőri erőszak;kézi vezérlés;Biró Marcell;Tisza Párt;

2026-01-26 13:22:00 CET

A 77 éves Pintér Sándor – Orbán Viktor örökös belügyminisztere – a várakozások szerint visszavonul.

Orbán Viktor újraválasztása esetén közvetlenebb politikai felügyelet alá kerülhet a rendőrség Magyarországon – posztolta Facebook-oldalán Panyi Szabolcs újságíró saját cikkét, amely a VSquare friss, angol nyelű hírlevelében jelent meg. E szerint Orbán Viktor már tervezi is a következő kormányát arra az esetre, ha sikerülne ledolgoznia a Fidesznek a közvélemény-kutatásokban jelzett 10-15 pontos hátrányát.

Egy változás azonban szinte elkerülhetetlennek tűnik. A 77 éves Pintér Sándor belügyminiszter – Orbán Viktor örökös belügyminisztere – a várakozások szerint visszavonul. Pintér Sándor minden Orbán-kormányban betöltötte ezt a posztot, és sokáig őt tartották az egyetlen kabinettagnak, akinek bizonyos fokú önállósága volt a miniszterelnökkel szemben. Az utóbbi időszakban ugyan elveszítette korábbi befolyásának jó részét, de nem mindet – írta Panyi Szabolcs. Szerinte jelzésértékű, hogy Pintér Sándor kizárta a rendőri erő alkalmazását a Budapest Pride felvonulás résztvevőivel szemben, noha az Orbán-kormány formálisan betiltotta az eseményt.

Megjegyezte, hogy időnként előfordult, hogy rendőrök keményen léptek fel a kormányellenes tüntetőkkel szemben, de Pintér Sándor irányítása alatt a rendőrség általában tartózkodott a szisztematikus erőszaktól. Emellett – néhány feltűnő kivételtől eltekintve – a rendőrséget ritkán vetették be látványos razziákra ellenzéki figurák vagy más politikai szereplők ellen. „Ez a relatív visszafogottság azonban Pintér Sándor távozásával könnyen megszűnhet. Ha Orbán Viktort megválasztják egy újabb ciklusra, Pintér nyugdíjazása megnyithatja az utat egy jóval kevésbé független belügyminiszter előtt” – olvasható a cikkben.

Panyi Szabolcs kormányzati és kormányközeli forrásokból úgy tudja, hogy a posztra Orbán Viktor jelenlegi nemzetbiztonsági főtanácsadója, Biró Marcell lehet a legesélyesebb. A 48 éves politikust informátorok korábban technokrata, bürokrata alkatként írták le, akinek erősségei inkább a szervezésben, a menedzselésben és a végrehajtásban vannak, mintsem az önálló döntéshozatalban, ráadásul politikai ambíciói sincsenek. – Az ő kinevezése minden bizonnyal azt jelentené, hogy Orbán Viktor közvetlenebb, kézi vezérlésű politikai kontrollt gyakorolhatna a rendőrség és a rendvédelmi szervek felett, beleértve a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is, amely más rendvédelmi szervek tagjainak vizsgálatára is jogosult – fogalmazott a szerző.