Karácsony Gergely: Nincs mentség a cigányság megalázására és a hazug Budapest–vidék szembeállításra

2026-01-26 12:19:00 CET

A főpolgármester Lázár Jánosnak az országos felháborodást keltő, a romákat gyalázó szavai mellett a Fidesz hétvégi kampánygyűlésén a főváros ellen hergelésére utalt. Előbbiért a kormánypárti politikus bocsánatot kért, de a jelek szerint nem túl meggyőzően.

„Semmiféle kampány, a bukástól való jeges rémület sem; semmi az égegyadta világon nem lehet mentség, végképp nem magyarázat az elmúlt napokban elhangzott alantas mondatokra: a cigányság megalázására, és a Budapest–vidék hazug szembeállítására” – posztolta hétfőn Facebook-oldalán Karácsony Gergely nevének említése nélkül Lázár János közfelháborodást okozó, a magyarországi cigányságot sértő mondatairól. A Fidesz politikusa múlt csütörtökön, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán kijelentette: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

Utóbbiért ugyan Lázár a szombati kaposvári fideszes DPK-gyűlésen bocsánatot kért, de úgy tűnik, a főpolgármester azt nem fogadta el. „Amikor ilyen, már megint ilyen mondatok hangzanak el a cigányok sorsáról, akkor kell újra felidézni Tamás Gáspár Miklós szavait: „Ha a romáknak így kell élniük itt, te se élhetsz jól, s ha mégis, akkor nem érdemled meg, az biztos. Vagyis, ha rá akarunk szolgálni a jobb életre ebben a hazában, az éppen azzal kezdődik, hogy az emberi méltóság visszavonhatatlan jogát erősebbnek tekintjük bármi másnál. Aki pedig a méltóság jogát megvonja bárkitől, az maga válik méltatlanná” – szögezte le Karácsony Gergely. Szerinte Budapest sem lenne önmaga a romák nélkül, akik a két kezükkel vagy épp a művészetükkel építették és építik is minden nap. – Tartozunk nekik ezért, tartozunk azzal, hogy megvédjük őket az aljas, lealacsonyító szavaktól és tettektől, és leginkább azzal tartozunk, hogy megőrizzük Budapestet sokszínűnek és befogadónak – fűzte hozzá.

Karácsony Gergely szerint talán éppen ez, Budapestnek az emberi méltósághoz és a sokszínűséghez való konok ragaszkodástól való félelem miatt tettek még rá egy lapáttal az aljas mondataikra a Fidesz hétvégi kampánygyűlésén, amikor a történelem szemétdombjáról előásták újra az egyik legkárosabb és legostobább hazugságot, a Budapest–vidék szembeállítást. Lázár János ugyanis azt állította, hogy minél többet kap Budapest, annál kevesebb jut a vidékieknek, a tiszások pedig Budapest-országot akarnak építeni. Politikai ellenfelei szerinte Budapestnek fognak forrásokat juttatni, és ha a Tisza lesz kormányon, a vidéknek kuss lesz a neve, mert a rózsadombi tiszások lesajnálják a magyar parasztokat.

„Ismerjük a kort, amikor Budapest volt már bűnbak, volt már bűnös város. Nemcsak történelmi léptékben igazságtalan, de per pillanat is nettó hazugság azt állítani, hogy ha Budapest többet kap, akkor nem jut a vidéknek. Hiszen az Orbán-kormány úgy vesz el évről évre egyre többet Budapesttől, hogy közben a vidéki településeket is kifosztja, megfosztja a jogoktól, a lehetőségektől és a forrásoktól is. Nemcsak Budapestet, hanem minden önkormányzatot. Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve. Márpedig, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta” – szögezte le Karácsony Gergely.