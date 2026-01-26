Megölte élettársát egy férfi Baranyában

gyilkosság;emberölés;Baranya;

2026-01-26 14:00:00 CET

A férfi nem tudta megmondani a bűncselekmény pontos időpontját és helyszínét. A nyomozóknek végül sikerült rábukkannia az áldozat holttestére.

Emberölés bűntett miatt folyik egy férfi ellen eljárás Baranya vármegyében - közölte egy hétfői tájékoztatásában a rendőrség.

E szerint a feltételezett elkövető január 23-án bement a pécsi kapitányságra, ahol közölte, hogy megölte élettársát. A történet azonban meglehetősen zavaros volt, mivel sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani. Annyit mondott, hogy előző nap délelőtt, valahol Pécs és Bóly között végzett a nővel. A rendőrök azonnal keresni kezdték az áldozatot, az átvizsgálandó terület viszont hatalmas volt.

Végül az új információk révén Bezedek térségére szűkítették a helyszínt. Az asszony holttestét egy fás-bokros területen találták meg, halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.