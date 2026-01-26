Kirgizisztánban alkalmazott digitális választási megoldások iránt érdeklődik az Orbán-kormány

A kirgiz választási bizottság alelnökével egyeztetett nemrégiben Magyarország nagykövete - tudósít a közép-ázsiai ország állami hírügynöksége.
A felek a választási folyamatok terén folytatott együttműködésről és a tapasztalatcseréről egyeztettek. Dorogi Sándor kifejtette, Magyarország érdeklődéssel figyeli, milyen digitális technológiákat alkalmaz Kirgizisztán a választások során. Mindemellett a nemi kvóták bevezetésének gyakorlatáról is szó esett.
A felek megvitatták egy szavazókör megnyitásának lehetőségét a Kirgizisztánban élő magyar állampolgárok számára a 2026. április 12-i országgyűlési választás kapcsán.
Kirgizisztán elnökét, Szadir Zsaparovot 2025. május 21-én fogadta a Karmelita kolostorban. A politikus még 2021-ben a szavazatok 79 százalékával választották meg elnöknek több új államfői hatáskörrel.