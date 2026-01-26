Kirgizisztánban alkalmazott digitális választási megoldások iránt érdeklődik az Orbán-kormány

Á. B.

választás;Kirgizisztán;digitális technológia;

2026-01-26 14:23:00 CET

Érdemi információt nem lehet szerezni ezen technológiák mibenlétéről.

A kirgiz választási bizottság alelnökével egyeztetett nemrégiben Magyarország nagykövete - tudósít a közép-ázsiai ország állami hírügynöksége.

A felek a választási folyamatok terén folytatott együttműködésről és a tapasztalatcseréről egyeztettek. Dorogi Sándor kifejtette, Magyarország érdeklődéssel figyeli, milyen digitális technológiákat alkalmaz Kirgizisztán a választások során. Mindemellett a nemi kvóták bevezetésének gyakorlatáról is szó esett.

Az egyeztetésen szóba került, hogy egy szavazókört is megnyitnak a Kirgizisztánban élő magyaroknak, hogy leadhassák szavazatukat az április 12-ei országgyűlési választáson.

Kirgizisztán elnökét, Szadir Zsaparovot 2025. május 21-én fogadta a Karmelita kolostorban. A politikus még 2021-ben a szavazatok 79 százalékával választották meg elnöknek több új államfői hatáskörrel.