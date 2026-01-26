Magyar Péter szerint Lázár János lehet a Fidesz–Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje

Lázár János;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-26 13:43:00 CET

Az biztos, hogy Orbán Viktor pártja már hízelgett Toroczkai Lászlóénak.

Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje - közölte egy hétfői Facebook-posztban a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter a pletykákra hivatkozott közlését semmiféle konkrétummal és bizonyítékkal nem támasztotta alá. Az ellenzéki politikus szerint nem véletlen elszólásról beszélhetünk, amikor a Fidesz második embere a felvidéki magyarok, a szegények és a nők után a roma honfitársainkat is megalázta.

„Bár az elvtársak még sunnyognak, de szép lassan összenő, ami összetartozik. Nem véletlen az sem, hogy a Mi Hazánk politikusai folyamatosan szerepelnek a propagandamédiában és soha semmilyen lejáratás nem indult ellenük. Sőt…” - fogalmazott. Elképzelése szerint ebben az esetben Lázár János viselné a felelősséget a választási vereség miatt, Orbán Viktor pedig a köztársasági elnöki pozícióba menekítenék. „Elvtársak, kormányozni kellett volna és a magyar emberekért dolgozni. Ha így tettetek volna 16 évig, akkor most nem kellene vészforgatókönyveken dolgozni” - zárta posztját Magyar Péter.

A Fidesz egy éve már több döntéssel – például a készpénzhasználat alkotmányba foglalásával vagy a Budapest Pride betiltásával – hízelgett már Toroczkai László pártjának. Ennek nyilvánvaló oka az eshetőség, hogy Orbán Viktor pártja a Tisza Párt ellenében elveszíti a kétharmados vagy akár az abszolút többségét a 2026. április 12-i parlamenti választáson. Ennek a jele volt, hogy Orbán Viktor az Országgyűlés 2025. tavaszi ülésszakát megnyitó parlamenti beszédében kvázi megdicsérte a Mi Hazánk Mozgalmat, mondván, az egyedüli ellenzéki párt, amelyik nem áll perben Magyarországgal.