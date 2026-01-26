Almási Miklós: Miért nem szeretem Ms Digit? (Szerelmetes levél a cyber-szféra nagyasszonyához)

Kérdi hölgyem, miért gondolom, hogy ön hölgy és nem egy agresszív macsó. Meg azt is kérdi, hogy miért nem kedvelem. Nehezemre esik a válasz, de mivel erősködik, hát mégis csak mondok ezt-azt. Ön egy csábító, ezért gondolom, hogy csinos bestia, képtelen leszállni rólam (én meg önről), egyszóval maga a csábítás nagyasszonya. Kihasználja, hogy önre vagyok kényszerítve, ha írni akarok. Másfelől meg itt a katalógus, hogy miért is nem szeretem önt, magát, szépséges kényszerű társam.