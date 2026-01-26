Érdemi információt nem lehet szerezni ezen technológiák mibenlétéről.
Mesterségesintelligencia-alapú programokkal, csupán nyolc óra alatt alkotott a kisfiainak szóló, „egyperces” mesekönyvet Bereczki Nóra. A robotikai vállalatnál marketingvezető édesanya változatos reakciókat kapott a neten: „ez félelmetes!” és „nem lesz már szükség írókra”, illetve ez „az elértéktelenedés újabb lépcsőfoka”. Mi még tanuljuk a digitális világot, közben már a digitális világ is tanul minket, ezért is érdemes tartani a lépést. És mert amit ismerünk, attól talán kicsit kevésbé félünk.
A „szemhárfa” olyan digitális technológián alapul, amelyet játékoknál és az orvoslásban is használnak.
Az utolsó néhány év európai vitáiban úgy teszünk, mintha meglepődnénk a frissen kirajzolódó kelet-nyugati kulturális különbségek kapcsán.
Egyre többször szembesülünk azzal, hogy a munkahelyek úgy képesek fenntartani korábbi tevékenységüket, hogy kisebb létszámmal gond nélkül működnek tovább. Ráadásul, ha az alkalmazottak nem vállalják az új feltételeket - például az alacsonyabb bért -, helyüket lehet, hogy nem is másik ember, hanem egy robot vagy algoritmus foglalja el. A gépek valóban kiszorítanak bennünket az állásainkból?
Dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, genetikus, nemzetközi díjnyertes blogger, a világ első közösségi médiáról és orvoslásról szóló egyetemi kurzusának oktatója a Semmelweis Egyetemen, és a Wall Streeten is kiállított Webicina.com orvosi online szolgáltatás alapítója. Mindössze 29 éves, de már a CNN főoldalán is publikált. Szeretné segíteni, hogy a hagyományos egészségügy és a digitális technológia egymásra találjon, és a digitális orvosi eszközök beépüljenek a mindennapi orvosi gyakorlatba.