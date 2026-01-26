Eltűnt egy 78 éves férfi a Szent Imre Kórházban, később holtan találták meg

haláleset;Szent Imre Kórház;Dél-budai Centrumkórház;

2026-01-26 15:26:00 CET

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, az intézmény közlése szerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Hétfőn rendkívüli haláleset történt a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. Az éjszaka folyamán egy 78 éves férfi eltűnt az intézményben, majd később holtan találták meg egy úgynevezett angol-aknában, az azt fedő biztonsági fémháló pedig súlyosan megrongálódott – erősítette meg a 24.hu értesülését az intézmény.

A lap úgy tudja, az idős férfit családja mellett a rendőrség is kereste. A kórház közlése szerint a beteg korábban zavartan viselkedett, betegségbelátása nem volt, önkényesen el kívánta hagyni a kórházat, amelyet állapota nem tett lehetővé.

„Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, a vizsgálat lezárultáig további tájékoztatást nem adhatunk. A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház mindenben együttműködik a hatóságokkal, és részvétét fejezi ki az elhunyt családjának”

– írták.