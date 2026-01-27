Rabszolgaőrjárat

Egyesült Államok;illegális bevándorlás;

2026-01-27 06:00:00 CET

Idegen tollakkal fogok ékeskedni, de ahogy egy híres művész mondta: a jó festő másol, a zseniális lop. Egy @ashleytheebarroness nevű TikTokos tartalomgyártónak köszönhetem a megvilágító erejű párhuzamot, ami segít megfelelő történelmi kontextusba helyezni az amerikai ICE szövetségi hatóság illegális bevándorlók utáni hajszáját az Egyesült Államokban. A jelenleg is tiltakozó minneapolisi tömegben gyakran bukkannak fel transzparensek, amelyeken az ICE erőszakos, embertelen, állampolgári jogokat lábbal tipró akcióit a Gestapo gyakorlatához hasonlítják. A TikToker szerint ez kézenfekvő, de érzelmileg megúszós párhuzam, hiszen az állam gonoszságát valamilyen elvont, távoli, egzotikus fenyegetésnek tekinti, amely nem nőhet ki az amerikai földből.

Ezzel szemben létezett egy amerikai intézmény, amely több évszázados tradícióra tekint vissza, sőt, már az USA államisága előtt is jelen volt. Dél-Karolina államban 1704-ben alapították az első önkéntes rabszolga őrjáratot, majd függetlenségi háborún át egészen a polgárháború végéig az összes olyan államban bevett gyakorlatként működött, amelyben legális volt a rabszolgaság intézménye. Az államok által finanszírozott civilekből álló fegyveres őrjárat célja a rabszolgák megfélemlítése, mozgásuk ellenőrzése, a munkán kívüli gyülekezésük szétverése. A 19. századtól az Ohio folyótól délre eső ültetvények tulajdonosainak elemi gazdasági érdeke volt, hogy a gyapotot, dohányt vagy cukornád betakarítását végző feketék ne lázadjanak fel vagy ne szökjenek el az ültetvényekről. Ezért a rabszolga népesség terrorban tartása az ültetvényes osztály számára kellemetlen, de szükséges intézménynek bizonyult.

A polgárháború után ennek gyakorlata tovább élt a Ku-Klux-Klan tevékenységében és a Jim Crow törvények uralta Délen történt lincselésekben. Fontos megemlíteni, hogy a szegregáció felszámolása után is megmaradt a hatóságok, elsősorban a rendőrség faji profil szerinti erőszakos eljárása, gondoljunk az 1992-ben Los Angelesben történt zavargásokra vagy a minnesotai George Floyd meggyilkolására és az általa feltüzelt Black Lives Matter mozgalomra.

A Minneapolisban jelenleg már a második amerikai állampolgárt agyonlövő CBP, ICE vagy HSI szervezet a fasizmus régi, Made in USA hagyományait eleveníti fel. Maszkos, lesötétített furgonban, taktikai felszerelésben járőröző ügynökök tetszés szerint rohannak le, vernek össze, rabolnak el embereket az utcán, a bevásrlóközpontok parkolóiban, benzinkutakon, autómosókban, bárhol. A gyanúhoz elég, ha valakinek sötétebb bőre, mint egy átlagos fehér embernek, vagy akcentussal beszéli az angol nyelvet. Az elsődleges célpont a latino lakosság, de feketéket is előszeretettel rabosítanak, majd tüntetnek el a magánkézben lévő börtönök egyikében. Ahogy a gyilkosságok is mutatják, sokszor az amerikai állampolgárság sem akadályozza meg őket az intézkedésben. Erre biztatást is kapnak a szövetségi Belbiztonsági Minisztériumtól, akik a lelőtt tüntetőket belföldi terroristának és a baloldali provokátornak tartják. A legutóbb az apjával együtt egy ötéves gyereket is előállított a határőrség. A csillogó amerikai fogsorok mögött él és virul az fasizmus.