Izrael szerint megtalálták az utolsó gázai túsz holttestét

2026-01-26 17:17:00 CET

Ran Gvili földi maradványainak visszaszolgáltatása megnyithatja az utat Izrael és a Hamász közötti gázai háborút lezáró megállapodás következő szakaszához.

Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy megtalálta a Gázában maradt utolsó túsz földi maradványait. Ran Gvili törzsőrmester után azóta kutattak, hogy októberben életbe lépett a Hamásszal kötött tűzszünet – írja a BBC.

A megállapodás értelmében a Hamásznak tűzszünet hatálybalépésétől számított 72 órán belül minden túszt – élőt és halottat egyaránt – vissza kellett adnia. Bár 20 élő izraeli túszt és 27 izraeli, illetve külföldi áldozat holttestét már korábban visszaszolgáltatták, az elmúlt hetekben a terrorszervezet azt állította, hogy Gvili hollétéről egyelőre nem tudnak.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „rendkívüli eredménynek” nevezte Gvili holttestének visszahozatalát. „Megígértük – és én is megígértem –, hogy mindenkit hazahozunk. Mindenkit visszahoztunk, egészen az utolsó fogolyig” – mondta. A Hamász szóvivője szerint az a tény, hogy megtalálták a holttestet, „megerősíti elkötelezettségüket a tűzszüneti megállapodás minden követelménye iránt”.

Az izraeli hadsereg közlése szerint Gvili nyugalmazott törzsőrmester 2023. október 7-én reggel esett el a harcokban, majd holttestét a Gázai övezetbe hurcolták, halála idején 24 éves volt. Az IDF közleményében azt írta, osztozik a család gyászában, és továbbra is mindent megtesz Izrael polgárainak biztonságáért. Hozzátették, ezzel az összes elhurcolt túsz visszatért.

Gvili földi maradványainak visszaszolgáltatása megnyithatja az utat Izrael és a Hamász előtt, hogy továbblépjenek Donald Trump amerikai elnök béketervének második szakaszába. Ez a fázis Gáza újjáépítését és teljes demilitarizálását irányozza elő, beleértve a Hamász és más palesztin csoportok lefegyverzését. Izrael eddig nem volt hajlandó továbblépni, amíg Gvili holttestét meg nem találták.

Mint ismert körülbelül 251 embert ejtettek túszul a Hamász által vezetett, 2023. október 7-i támadás során, amelyben körülbelül 1200-en haltak meg Izraelben. A következő két évben a legtöbb túszt élve engedték szabadon 250 palesztin fogoly és 1718 gázai fogvatartottért cserébe. A támadásra válaszul indított izraeli katonai hadjárat 71 660 palesztin halálát okozta a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztérium szerint.