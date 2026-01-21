Benjamin Netanjahu elfogadta Donald Trump meghívását a Béketanácsba

Izrael;Benjamin Netanjahu;Donald Trump;Béketanács;

2026-01-21 17:13:00 CET

Izrael csatlakozik a „világ vezetőiből álló”, az amerikai elnök által felállítandó Béketanácshoz.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a Béketanácsba – írja a BBC. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerda reggeli közleménye szerint Netanjahu és tagja lesz a Béketanácsnak, amelyet a „világ vezetői” alkotnak majd.

A Donald Trump által kezdeményezett Béketanácsot eredetileg azzal a céllal akarták létrehozni, hogy előmozdítsa a két éve tartó, Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti háború befejezését, és felügyelje Gáza újjáépítését. A javasolt alapokmány azonban nem tesz említést a palesztin területekről, és úgy tűnik, hogy az ENSZ funkcióinak átvételére irányul.

Az alapító szöveg alapján a tanács egy nemzetközi szervezet lesz, amelynek célja a „hiteles és törvényes vezetés helyreállítása és a tartós béke biztosítása konfliktusövezetekben”, és az ígéret szerint a nemzetközi joggal összhangban fog működni. A szervezet elnöke Donald Trump lesz, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne. A tagállamok hároméves, megújítható tagságot kapnak, de állandó helyet hosszútávon csak akkor biztosíthatnak maguknak, ha egymilliárd dollárt befizetnek.

Kizárólag azok az országok csatlakozhatnak a tanácshoz, amelyeket Trump kiválaszt. Nem világos, hogy hány országot hívtak meg a tanácsba, de azt tudni lehet, hogy mások mellett Kanada, Oroszország, Törökország és az Egyesült Királyság is köztük van, de még nem reagáltak nyilvánosan a felkérésre. Az is kiderült, hogy Bahrein, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozni fog, akárcsak Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Marokkó, Törökország, Vietnam és Magyarország.

Norvégia kijelentette, hogy nem csatlakozik, mondván, a jelenlegi javaslat „számos kérdést vet fel”, de Franciaország és Svédország is jelezte, hogy ugyanezt fogja tenni. Mint arról beszámoltunk, emiatt Donald Trump amerikai elnök hétfőn 200 százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot.