Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon

Miskolc;Demokratikus Koalíció;ellenzéki összefogás;Jakab Péter;Nép Pártján;

2026-01-26 18:16:00 CET

A korábban nemzeti radikálisént a parlamentbe jutó ellenzéki politikus színeváltozása nem most kezdődött. Dobrev Klára országjárásának borsodi állomásán közölte, hogy ő most is ellenzéki összefogást akar.

Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken – áll a DK lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Az egykori nemzeti radikális párt, a Jobbik volt szóvivője, majd elnöke, akinek pártja a 2022-es választási összefogás egyik résztvevője volt, már akkor is szövetséget kötött a DK-val. Az akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter egy évvel a választási vereség után arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter pisilni is együtt ment ki a pártelnöki értekezletekről. Több más ellenzéki politikus, így a független Hadházy Ákos és momentumos Fekete-Győr András is posztolt a két párt furcsa együttműködéséről. Jakab Péterről szóló cikkeink itt olvashatók.

Jakab Péter Dobrev Klára országjárásának hétfői, borsodi állomásán a DK-s hívek előtt azt mondta, hogy ő most is összefogást, a Tiszától a DK-ig terjedő ellenzéki összefogást akar. Arról is beszélt, hogy ő nem bízik Magyar Péterben, mert a NER-ből jött, különösen azért nem, mert ő is kétharmadot akar. A volt jobbik elnök egyébként meglehetősen viharos körülmények között, 2022 nyarán távozott a Jobbikból, lemondott, de előtte feljelentette egyik alelnökét, majd ellene is etikai eljárás indult. Az év augusztusában jelentette be, hogy Nép Pártján néven új pártot alapít, de politikai alakulata az első nagy megméretésen, a 2024-es EP-választáson elbukott, nem tudták összegyűjteni a szükséges 20 ezer hitelesített aláírást sem.

A Nép Pártján elnöke legutóbb tavaly március 15-én, amikor a DK fáklyás felvonulást tartott, egyszerre ünnepelt és kampányolt Varju László mellett, az újra felizzott összefogási láz jegyében Jakab Péter az első sorban menetelt, ahogy mondták, „nem divatos baloldaliként”.