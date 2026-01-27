Hadházy Ákos szerint Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, amikor kiugrott Donald Trumphoz Davosba

Orbán Viktor;Svájc;Hadházy Ákos;

Az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb szoba 250 ezer forintba kerül egy éjszakára, de van lakosztály 6 millió forint per éjszaka áron is – hívja fel a figyelmet a független országgyűlési képviselő.

Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, amikor kiugrott Donald Trumphoz – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

A politikus bejegyzése szerint

az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb szoba is 250 000 forintba kerül egy éjszakára, de van lakosztály 6 millió forint per éjszaka áron is.

„A szálloda Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli, és ennek megfelelően az ország egyik legdrágább hoteljének számít. Nemcsak zürichi viszonylatban, hanem országos szinten is az »ultra-luxus« szegmensbe tartozik. A szálló honlapjáról megtudhatjuk, hogy a 4000 négyzetméteres spa mellett 2 Michelin-csillagos étterem (The Restaurant) és egyedülálló művészeti gyűjtemény (Dalí, Warhol alkotásokkal a folyosókon) várta a Putyin és Trump kényeztetésében megfáradt miniszterelnököt” – teszi hozzá Hadházy Ákos.

A képviselő szerint Orbán Viktort a videósa buktatta le, mert az egyik közzétett felvételen jól látszik az autó navigációján, hogy hol vannak. A hotel ugyanis Zürichen kívül, elszigetelten fekszik és a képen az is pontosan látszik, hogy nem a közúton, hanem még az indulásnál, a szálloda belső útján készült a snitt.

„Ehhez a dőzsihez képest csak apró úri muri, hogy a honvédségi Airbus a zürichi leszállás után hazarepült Kecskemétre parkolni, hogy aztán másnap délután megint kirepüljön és vigye tovább Brüsszelbe! A Világgazdasági Fórum idején annyi magánjet érkezik, hogy a zürichi reptéren valóban csak két órát tartózkodhatnak ilyenkor a gépek. Csakhogy a mágnások ilyenkor nem hazaküldik a gépeket, hanem a »szomszédban«, Bázelbe, Stuttgartba irányítják a verdát” – teszi hozzá a politikus.