Hadházy Ákos szerint Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, amikor kiugrott Donald Trumphoz Davosba

Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, amikor kiugrott Donald Trumphoz – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.
A politikus bejegyzése szerint
az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb szoba is 250 000 forintba kerül egy éjszakára, de van lakosztály 6 millió forint per éjszaka áron is.
„A szálloda Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli, és ennek megfelelően az ország egyik legdrágább hoteljének számít. Nemcsak zürichi viszonylatban, hanem országos szinten is az »ultra-luxus« szegmensbe tartozik. A szálló honlapjáról megtudhatjuk, hogy a 4000 négyzetméteres spa mellett 2 Michelin-csillagos étterem (The Restaurant) és egyedülálló művészeti gyűjtemény (Dalí, Warhol alkotásokkal a folyosókon) várta a Putyin és Trump kényeztetésében megfáradt miniszterelnököt” – teszi hozzá Hadházy Ákos.
A képviselő szerint Orbán Viktort a videósa buktatta le, mert az egyik közzétett felvételen jól látszik az autó navigációján, hogy hol vannak. A hotel ugyanis Zürichen kívül, elszigetelten fekszik és a képen az is pontosan látszik, hogy nem a közúton, hanem még az indulásnál, a szálloda belső útján készült a snitt.
„Ehhez a dőzsihez képest csak apró úri muri, hogy a honvédségi Airbus a zürichi leszállás után hazarepült Kecskemétre parkolni, hogy aztán másnap délután megint kirepüljön és vigye tovább Brüsszelbe! A Világgazdasági Fórum idején annyi magánjet érkezik, hogy a zürichi reptéren valóban csak két órát tartózkodhatnak ilyenkor a gépek. Csakhogy a mágnások ilyenkor nem hazaküldik a gépeket, hanem a »szomszédban«, Bázelbe, Stuttgartba irányítják a verdát” – teszi hozzá a politikus.