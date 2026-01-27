Több mint nyolcmilliárdot költött az Orbán-kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció reklámozására

nemzeti konzultáció;reklámköltségek;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2026-01-27 08:19:00 CET

Az összköltség így 12,3 milliárd forintra rúg.

Hónapokig tartó közérdekű adatigénylések után a 24 most személyesen tekinthetett be a Miniszterelnöki Kabinetiroda dossziéiba, hogy összeszámolja, hány milliárd forintért reklámozták a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt. A kormány ugyanis eddig csak a 4 milliárd forintot kitevő postázási és nyomdai költséget tette közzé.

A 2025 október elején indított nemzeti konzultáció a Tiltakozzunk az adóemelés ellen! szlogennel futott, és december elején zárult. Bár a kérdőívben nem nevesítették a Tisza Pártot, a kormány a kampányt egyértelműen a legerősebb ellenzéki párt állítólagos adóemelési terveire építette fel. A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda azt nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit költöttek közpénzből a nemzeti konzultáció reklámozására.

A kabinetiroda a kért adatok nagy számára hivatkozva végül személyes betekintést biztosított a 24.hu-nak, melynek során a portál húsz, szolgáltatásmegrendelésről szóló dokumentumot talált,

ezek alapján a reklámozásra bruttó 8 285 326 400 forintot költöttek.

A szerződő felek minden esetben a NER kedvenc marketingvállalkozójának, Balásy Gyulának a cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. voltak.

Az adatokból kiderült, hogy a legtöbb pénz a nyomtatott sajtó hirdetési felületeire ment el, ezt követték az online, majd a televíziós megjelenések:

Nyomtatott sajtó: 3 milliárd forint,

Online: 2,25 milliárd forint,

Televízió: 1,8 milliárd forint,

Rádió: 702 millió forint,

Közterület: 376 millió forint,

Társadalmi célú reklám (szpotgyártás): 79 millió forint,

Közterületi gyártás: 67 millió forint,

Egyéb: 25 millió forint.

A printköltés jelentős részét kormánypárti lapok vitték. A kabinetiroda által közzétett, 4 milliárd forintos postázási és nyomdai költséggel együtt

a legutóbbi nemzeti konzultáció összköltsége 12,3 milliárd forintra rúg.

Eddig 15 konzultációt finanszírozott a kormány közpénzből, ez lett a negyedik legdrágább közülük.

A konzultáció háttere szorosan összekapcsolódott az Index 2025 augusztusában megjelent cikkével, amely egy, állítólag a Tisza Párt vezetésének készült feljegyzést mutatott be, és amely háromkulcsos, a felső sávban akár 33 százalékos szja bevezetését vetette fel. 2025. november 25-én a portál emelte a tétet, és egy több száz oldalas „Tisza‑csomagról” írt, a kormány erre hivatkozva tolta ki a konzultáció eredeti, november 30-ai határidejét egy héttel, december 7-éig. A dossziék alapján

ez az egyetlen hét összesen 1,2 milliárd forint extra hirdetési költséget jelentett (ami már része a teljes 8,3 milliárdos reklámköltésnek).

A portál szerint a meghosszabbítás grafikai tervezését már november 17-én megrendelték, azaz nyolc nappal azelőtt, hogy az Index megjelentette volna a kampányhosszabbítás ürügyeként használt cikket.