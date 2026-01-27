180 milliárd forintot költ a közalkalmazottak otthontámogatására az Orbán-kormány, bővül a jogosultak köre

határidő;Magyar Közlöny;otthontámogatás;

2026-01-27 11:15:00 CET

A határidőt is kitolták.

Bővül az otthontámogatási kedvezményre jogosultak köre, önkormányzati tűzoltók, országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók által foglalkoztatottak igényelhetik majd az évi egymillió forintos otthontámogatást – vette észre a legfrissebb Magyar Közlönyben a Telex. A hitoktatók közül azok is jogosultak lesznek az otthontámogatásra, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál.

A portál összefoglalója szerint minderre 180 milliárd forintot költhet a kormány, ekkora összeget csoportosítanak át a gazdaságfejlesztési keretből. Az egymillió forintos maximális támogatással számolva így a keret körülbelül 180 ezer igénylőnek elegendő, a kormány ekkora érdeklődésre számít.

A friss Magyar Közlöny több, már korábban bejelentett változást is tartalmaz:

eredetileg január 20-án járt volna le az otthontámogatás igénylési határideje azoknál, akik tavaly vagy korábban kötött hitelszerződésre kérték volna ezt a támogatási formát. Ezt a határidőt február 15-ig tolták ki.

a korábbi szabályok szerint csak azokra a lakáshitelekre lehetett kérni a támogatást, ahol bank volt a hitelező. Mostantól munkáltatói kölcsönre is kérheti az otthontámogatást a dolgozó, amennyiben a kölcsönt egy magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére fordítja.

A tavaly nyáron bejelentett otthontámogatást a közalkalmazottak igényelhetik, és lakáshitel önerejének megfizetésére vagy törlesztésére használhatják fel az így kapható évi egymillió forintot.