Orbán Viktor öccse minden jel szerint részt vett egy volt KGB-s kém által szervezett fegyverbeszerzési körúton

Orbán Viktor;KGB;KGB-ügynök;Orbán Áron;

2026-01-27 12:19:00 CET

A 444 forrásai szerint Orbán Áron mindenhol azzal dicsekedett, hogy ő a miniszterelnök testvére.

Orbán Áronnak, a miniszterelnök öccsének évek óta van egy fegyverkereskedelmi cége, de a vállalkozás ügyeiben már jóval azelőtt is részt vett, hogy hivatalosan a nevére vette. Orbán Áron évekkel ezelőtt ott volt egy külföldi fegyverbeszerzési körúton is, amelyet a 444 információi szerint egy volt KGB-s kém szervezett, és mindenhol azzal dicsekedett, hogy ő a kormányfő testvére.

Hat és fél évvel ezelőtt a Multi Shoot Zrt. nevű magyar fegyverkereskedelmi cég munkatársai Csehországban és Szlovákiában próbáltak üzleteket kötni. Gépkarabélyokat, töltényeket gyártó üzemeket látogattak meg, „fegyveres erőknek, légierőnek, tengerészetnek, rendőrségnek és hozzá köthető ügynökségeknek, valamint más gyártóknak és cégeknek” akartak fegyvereket, lőszereket, hírszerzési eszközöket és repülőgépeket beszerezni. Ezen a körúton ott volt a miniszterelnök öccse is, hivatalosan a Multi Shoot Zrt. vendégeként – írja a lap.

A 444 egyik, körúton szintén résztvevő forrása szerint Orbán Áron mindenütt elmondta, hogy a miniszterelnök testvére, ráadásul többször szakmaidegen „blődségeket” hordott össze, emiatt úgy is tekintettek rá, mint a miniszterelnök bolond öccsére.

A Multi Shoot Zrt-t 2017-ben Tűzkő Nándor, a Szent Margit Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa alapította, akire az „Orbán-család nőgyógyászaként” is szokás hivatkozni, és aki közben több állami tulajdonú cégben is szerepet vállal. Orbán Áron 2022-ben jelent meg papíron a cég ügyvezetőjeként, majd 2024 decemberében tulajdonosként. A Direkt36 viszont már 2022-ben arról írt, hogy köze volt hozzá korábban is: 2018-ban egy olyan telephelyet jegyeztek be a céghez, ami 2021 óta Orbán Áron hivatalos lakcíme is, 2021-ben pedig egy lőteret kezdtek építeni a miniszterelnök öccsének földjén, Szécsénkében.

A lap megjegyzi, a cég ma már Orbán Ároné, és a lap több forrása is azt állította egymástól függetlenül, hogy már a körút idején is részt vett a munkában, és a közösségi médiában többször is sajátjaként hivatkozott a Multi Shoot által üzemeltetett Global Arms Hungary nevű dunakeszi fegyverboltra még azelőtt, hogy formálisan tisztsége vagy tulajdona lett volna a cégben. A 444 ráadásul megszerzett egy dokumentumot is, amely azt bizonyítja, hogy

a 2019-es körút tárgyalásait a Multi Shoot megbízásából az a Mikuláš Nádaši szervezte le, aki a csehszlovák titkosszolgálat oroszokhoz is bekötött egykori kémje volt.

A félig magyar, félig német Mikuláš Nádaši – fedőnevén JEGE – a 90-es években nyilvánosságra hozott csehszlovák ügynöklista szerint az egyik legfőbb csehszlovák állami külkereskedelmi vállalat, az Omnipol ügynöke volt, amely a csehszlovák repülőgépipar és hadiipar termékeivel kereskedett külföldön. Emellett többször volt kettős ügynök is: dolgozott az orosz KGB-nek és a német BND-nek is. Aztán Ceglédre költözött, egyik legjobb barátja pedig az egykori KGB-ügynök, ma putyinista politikus, Igor Morozov volt. Nádaši a rendszerváltás után is fegyverkereskedőként tevékenykedett a privatizált cseh gyárak szolgálatában.

A lap úgy tudja, a Multi Shoot Zrt. nemzetközi iroda vezetője látta meg Mikuláš Nádašiban a lehetőséget arra, hogy kapcsolatrendszerével eljuthat a cég cseh és szlovák fegyvergyárakhoz nagyobb beszerzések letárgyalása érdekében. A 444 információ szerint azonban a cseh és szlovák körútból egyébként végül nem született üzlet. A Multi Shoot Zrt. egyik középvezetője és a Magyar Honvédség a lap megkeresésére egyaránt azt állította, hogy a cég nem kötött azóta sem üzletet a magyar honvédek bármilyen eszközének ellátására.

A hírre Magyar Péter is lecsapott. „Miközben a miniszterelnök folyamatosan a békéről és a migráció veszélyeiről beszél, a testvére egy volt KGB ügynökkel fegyverkereskedő céget üzemeltet és afrikai migránsoknak próbál a kapcsolatain keresztül magyar vízumot intézni” – írta a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán, majd felszólította Orbán Viktort, hogy haladéktalanul tájékoztassa a nyilvánosságot az öccse üzelmeiről.