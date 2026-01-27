HUN-REN: egy felfüggesztés miatt már sem költeni, sem pályázni nem lehet EU-s forrásokra, maró gúnnyal gratulálnak Hankó Balázsnak az akadémiai dolgozók

MTA;Akadémiai Dolgozók Fóruma;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;Hankó Balázs;

2026-01-27 13:16:00 CET

Az Európai Unió 2025. október végétől visszamenőleg felfüggesztette az átalakított HUN-REN kutatóhelyek EU-azonosító számait.

Közleményben gratulál Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek, valamint a HUN-REN vezetésének az MTA-tól elszakított kutatóhálózat „átgondolatlan, a kutatómunkát most már ténylegesen ellehetetlenítő” átalakításához az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF).

Az ADF erről szóló, Facebookon közzétett bejegyzése kiemeli, az Európai Unió 2025. október végétől visszamenőleg felfüggesztette az átalakított HUN-REN kutatóhelyek EU-azonosító számait (PIC-szám). A közlemény szerint ezáltal

leállt a kutatóhelyek részvétele a futó EU-s projektekben,

nem lehet költeni az elnyert forrásokból sem (sőt, el sem lehet számolni a november óta elköltött pénzeket),

és jelenleg pályázni sem lehet új EU-s forrásokra.

Az ADF bejegyzésére elsőként a 24 hívta fel a figyelmet, és felidézte, az EU-s PIC-szám (Participant Identification Code) egy 9 számjegyű, egyedi azonosító, amit az Európai Bizottság rendszere ad a pályázó, illetve vele szerződő jogi személyeknek (egyetem, kutatóintézet, cég, NGO stb.). A PIC-et tipikusan minden kapcsolattartásban használják, ahol pályázatokról, tenderekről, szerződésekről van szó, például a Horizon Europe kutatási projektjeiben. Az azonosító nem személyhez, hanem jogi entitáshoz kötődik, a lényege, hogy egy helyen tárolja az adminisztratív, jogi és pénzügyi adatokat, és újra-felhasználhatóvá teszi azokat a különböző programokban (pl. Horizon Europe, Erasmus+ stb.).

Magyarországot a jogállami mechanizmus miatt gyakorlatilag kizárták a Horizont nevű uniós kutatási programból, ahogy az Erasmus+ ösztöndíjprogramból is. Ez azért történt, mert a mechanizmus a Magyarországnak járó pénzek egy részének befagyasztása mellett megtiltotta, hogy uniós szervek szerződést kössenek az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal. Az egyetemek és kutatóintézetek nagy része viszont ilyen modellben működik, ezért sok forrástól eshetnek el az intézmények és a tudományos kutatók.