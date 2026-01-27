A fideszesek támogatnák a leginkább, a nők túlnyomó többsége bevezetné, hogy csak személyi igazolvánnyal lehessen pornóoldalakat látogatni

pornó;IDEA;pornográfia;fideszesek;Idea Intézet;

2026-01-27 13:25:00 CET

Az IDEA felmérése szerint a nők sokkal nagyobb arányban támogatnák, hogy itthon is legyen a felnőtt tartalmakat kínáló oldalak látogatásának szigorítását célzó szabályozás. Csak a Mi Hazánk szavazói között vannak azok többségben, akik elleneznének egy ilyen intézkedést.

A nők túlnyomó többsége Magyarországon is bevezetné, hogy csak személyi igazolvánnyal lehessen pornóoldalakat látogatni, a férfiak többsége viszont nem – derül ki az IDEA Intézet legfrissebb, januári közvélemény-kutatásából.

Az Egyesült Királyságban a nyár végén lépett életbe az úgynevezett internetes életkor-ellenőrzési törvény, amelynek értelmében azonosítania kell magát annak, aki az ország területéről pornóoldalakat akar meglátogatni az interneten. Az elmúlt hónapokban más európai országban is érvénybe léptek hasonló rendelkezések. Franciaországban a világ legnagyobb pornóoldalának tulajdonosa tavaly nyáron rövid időre fel is függesztette működését, miután nem volt hajlandó elfogadni az új francia szabályozást, amely előírja, hogy a felnőtt tartalmak hozzáféréséhez a felhasználóknak igazolniuk kell életkorukat.

Az IDEA ezek apropóján azt vizsgálta meg, hogyan vélekednének egy hasonló intézkedés bevezetéséről a magyarok. A felmérés eredményei szerint a más országokban bevezetett szabályokról ugyan kevesen hallottak, de annak egyértelmű, többségi támogatottsága lenne, ha itthon is bevezetnék, hogy személyi igazolvánnyal kelljen azonosítania magát annak, aki internetes pornóoldalakat akar felkeresni. Egy ilyen rendelkezés bevezetését több mint kétszer annyian támogatják, mint amennyien ellenezik: a felnőttek 57 százaléka egyetértett vele és csak 24 százalékuk utasította el.

A kérdés megítélésében nagyon jelentős különbség tapasztalható a válaszadók neme szerint. Miközben a nők túlnyomó többsége támogatná, ha csak személyazonosító adatokkal, személyi igazolvánnyal lehetne Magyarországról pornóoldalakat felkeresni (71 százalék), a férfiak között kisebbségben vannak az így gondolkodók (41 százalék). A más országban bevezetett bevezetett korlátozásról ugyan a fiatalabbak egyértelműen gyakrabban értesültek, mint az idősebbek, egy esetleges magyarországi szabályozás bevezetést az idősebb korosztályok tagjainak többsége támogatná.

Ami a pártszimpátiát illeti, csak a Mi Hazánk szavazói között vannak kisebbségben a szigorítás támogatói (45 százalék), miközben a Tisza Párt szavazóinak kicsit több mint fele (53 százalék), a Fidesz-KDNP (62 százalék), a DK (60 százalék) és más pártok szavazóinak (59 százalék), valamint a pártpreferenciájukban bizonytalanoknak (59 százalék) a többsége egyetértene a magyarországi bevezetéssel.

Az országosan reprezentatív felmérés 1500 fő megkérdezésével készült, az adatokat 2025. december 31. és 2026. január 6-a között vették fel online kitölthető kérdőív segítségével.