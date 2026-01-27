Fidesz;Karácsony Gergely;hajléktalanok;Fővárosi Közgyűlés;lezárás;aluljáró;

2026-01-27 14:45:00 CET

Lezáratná éjszakánként a budapesti aluljárókat a Fidesz

A kormánypártok szerint az ott tartózkodók jobb helyen vannak a hajléktalanszállókon.