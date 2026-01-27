Lezáratná éjszakánként a budapesti aluljárókat a Fidesz

Ismét beterjeszti a Fővárosi Közgyűlés elé a Fidesz az aluljárók lezárását célzó javaslatát - írja a Magyar Nemzet.
A Fidesz képviselője a lapnak azt mondta, az aluljárók éjszakai lezárásával mindenki jobban jár, mint a jelenlegi állapotokkal. Szécsényi Dániel ide sorolta azokat, akik a metrókat rendeltetésszerűen akarják használni, tisztább körülmények között tehetnék meg ezt. De azokat is, akik életvitelszerűen tartózkodnának ott, hiszen jobb helyen vannak egy hajléktalanszállón. A politikus jelezte, a kérdésben egyszer már döntött a Fővárosi Közgyűlés, azonban Karácsony Gergely nem hajtotta végre.Szentkirályi Alexandra éjszakára lezárná a budapesti aluljárókat
„A főpolgármester szégyene, hogy egy demokratikusan meghozott döntésre fittyet hány. Ha kell minden ülésre előterjesztjük az aluljárók éjszakai bezárásának ügyét, mert a budapestiek tiszta várost érdemelnek”
- fogalmazott. Számára az is egyértelműbbé vált, hogy a főpolgármester nem szereti elvégezni ezt a munkát. Szécsényi Dániel hangsúlyozta: el kell érni, hogy a hajléktalanok bízzanak az intézményrendszerben. Hozzátette: amennyiben a felszíni közlekedés megoldott és a metró sem jár, hiszen késő éjjel van, akkor az adott aluljáró a közbiztonsági, köztisztasági problémák melegágya.