Robert Fico szerint Magyar Péter Brüsszel-párti aktivista, reagált a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel-párti aktivista, aki képtelenségeket terjeszt – jelentette ki az Új Szó szerint Robert Fico. A szlovák miniszterelnök ezzel arra reagált, hogy Magyar Péter egy, a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta róla, ha az előző parlamenti ciklus alatt felfüggesztették volna a mentelmi jogát, Magyarországra „menekült” volna.
A lap szerint Robert Fico a sajtótájékoztatóján közölte, ez azért is képtelenség, mert amikor a parlamentben szavaztak a mentelmi jogáról, állítása szerint „száz rendőr várt a pincében”, és ha máshogy alakul a szavazás, az épületet sem hagyhatta volna el. Majd hozzátette, Magyar Péterrel nem akar bővebben foglalkozni.
A Tisza Párt elnöke a szlovák miniszterelnök szavaira a Facebook-oldalán úgy reagált: „Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik. Miniszterelnök Úr! A tények makacs dolgok. El a kezekkel a felvidéki magyaroktól!” Bejegyzését egy kommentben azzal egészítette ki: még Gulyás Gergely mesélte el neki 2022-ben, hogy a szlovák határon várta a magyar kormányzati autó Robert Ficót.
A szlovák kormányfő mentelmi jogáról – aki akkor ellenzéki képviselőként ült a törvényhozásban – 2022 májusában szavazott a parlament. Bűnszövetkezet alapítása miatt folyt rendőrségi eljárás ellene, és az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatásba helyezését. Ehhez viszont fel kellett volna függeszteni a mentelmi jogát, ami végül nem történt meg, mivel csak 74 képviselő szavazott Fico kiadatása mellett, holott az akkori kormánypártoknak megvolt az abszolút többsége.Robert Fico megúszta, a kormány beleroppant
Robert Fico és Magyar Péter között nem ez az első feszültség. A Tisza Párt elnöke nemrég egy nyílt levelet írt a szlovák kormányfőnek a pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás miatt, amely legfeljebb 6 hónapig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a második világháborút követően elfogadott Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. Fico érdemben nem reagált, de közölte: „Nem fogok belépni a magyarországi választási kampányba". Peter Pellegrini államfő viszont megosztott egy videót, amelyben kifogásolta, hogy a Magyar Péter a levélben a Felvidék szót használja. Magyar azt üzente Pellegrininek, hogy továbbra is használni fogja a kifogásolt szót, akár tetszik a szlovák elnöknek, akár nem.