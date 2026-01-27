Robert Fico szerint Magyar Péter Brüsszel-párti aktivista, reagált a Tisza Párt elnöke

Robert Fico;Szlovákia;mentelmi jog;Benes-dekrétumok;Magyar Péter;

2026-01-27 14:09:00 CET

A tények makacs dolgok – vágott vissza az ellenzéki pártvezető arra, hogy a szlovák kormányfő sajtótájékoztatóján azt mondta róla, képtelenségeket terjeszt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel-párti aktivista, aki képtelenségeket terjeszt – jelentette ki az Új Szó szerint Robert Fico. A szlovák miniszterelnök ezzel arra reagált, hogy Magyar Péter egy, a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta róla, ha az előző parlamenti ciklus alatt felfüggesztették volna a mentelmi jogát, Magyarországra „menekült” volna.

A lap szerint Robert Fico a sajtótájékoztatóján közölte, ez azért is képtelenség, mert amikor a parlamentben szavaztak a mentelmi jogáról, állítása szerint „száz rendőr várt a pincében”, és ha máshogy alakul a szavazás, az épületet sem hagyhatta volna el. Majd hozzátette, Magyar Péterrel nem akar bővebben foglalkozni.

A Tisza Párt elnöke a szlovák miniszterelnök szavaira a Facebook-oldalán úgy reagált: „Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik. Miniszterelnök Úr! A tények makacs dolgok. El a kezekkel a felvidéki magyaroktól!” Bejegyzését egy kommentben azzal egészítette ki: még Gulyás Gergely mesélte el neki 2022-ben, hogy a szlovák határon várta a magyar kormányzati autó Robert Ficót.

A szlovák kormányfő mentelmi jogáról – aki akkor ellenzéki képviselőként ült a törvényhozásban – 2022 májusában szavazott a parlament. Bűnszövetkezet alapítása miatt folyt rendőrségi eljárás ellene, és az ügyészség kezdeményezte az előzetes letartóztatásba helyezését. Ehhez viszont fel kellett volna függeszteni a mentelmi jogát, ami végül nem történt meg, mivel csak 74 képviselő szavazott Fico kiadatása mellett, holott az akkori kormánypártoknak megvolt az abszolút többsége.

Robert Fico és Magyar Péter között nem ez az első feszültség. A Tisza Párt elnöke nemrég egy nyílt levelet írt a szlovák kormányfőnek a pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás miatt, amely legfeljebb 6 hónapig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti a második világháborút követően elfogadott Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. Fico érdemben nem reagált, de közölte: „Nem fogok belépni a magyarországi választási kampányba”. Peter Pellegrini államfő viszont megosztott egy videót, amelyben kifogásolta, hogy a Magyar Péter a levélben a Felvidék szót használja. Magyar azt üzente Pellegrininek, hogy továbbra is használni fogja a kifogásolt szót, akár tetszik a szlovák elnöknek, akár nem.