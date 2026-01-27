Jakab Péter: Ugyanaz vagyok, aki négy éve voltam

Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Jakab Péter;indulás;

2026-01-27 20:00:00 CET

Máris sokan jelezték neki, hogy a listán a Tiszára, egyéniben őrá fognak szavazni.

Akkor is a koalíciós kormányzás híve volt és most is az; bízik benne, hogy nyerhet – jelentette ki Népszavának adott nyilatkozatában Jakab Péter, a Demokratikus Koalíció jelöltje, a Nép Pártján elnöke.

Mint ismert, Dobrev Klára pártja hétfőn jelentette be, hogy Miskolcon Jakab Pétert indítja a 2026. április 12-i parlamenti választáson. Kérdésünkre, hogy ő kereste-e meg a DK-t vagy fordítva Jakab Péter elmondta, hogy nem kellett külön megkeresni egymást, hiszen

már 2019 óta folyamatos a kapcsolat a DK és először a Jobbik, később a DK és a Nép Pártján között.

Amikor felmerült ez a gondolat, hogy a DK színeiben induljon, örömmel vállalta, mert hisz abban, hogy a jobb- és a baloldalnak együtt kell működnie Orbán Viktor leváltásában, és az után is. Ez volt az alapja a 2022-es választás előtti együttműködésnek is. Szerinte 2022-ben sem ezzel volt a probléma, Márki-Zay Péter megjelenésééig jól működött az ellenzéki összefogás, ezt mutatták a közvélemény-kutatási eredmények is. Jakab szerint most is szükség lenne koordinációra az ellenzék között, a józan ész ezt diktálná.

Jakab Péter elmondta, hogy számít erre a körzetében is, természetesen bízik benne, hogy nyerhet, különben nem is indulna el. Emlékeztetett rá, hogy 2018-ban mindössze 127 szavazattal kapott ki a fideszes jelölttől. Arra, hogy nem fél-e attól, hogy így végül a Fidesz fog nyerni a körzetben azt válaszolta, nem a DK-n vagy a Nép Pártján múlt, hogy nem volt ellenzéki együttműködés. Pedig szerinte a választók közül is sokan gondolják úgy, hogy szükség lenne volna ilyenre,

Hogy mit szól azokhoz a támadásokhoz, amelyek a múltja miatt őt és a DK–t is érik? Jakab Péter szerint ő most is ugyanaz az ember, aki négy éve volt, amikor a Jobbik, és az elnökeként ő maga is az ellenzéki koalíció tagja volt. Ő mindig is Orbán rendszere ellen küzdött, sohasem szavazott arra. Ez közös benne és a DK-ban is; és a leglényegesebb dolgokban a jövőről is ugyanazt gondolják: például hogy nem jó az országnak, ha egy párt megint egyedül fog kétharmaddal kormányozni. Bízik benne, hogy mind a DK, mind a Nép Pártján szavazói ezt gondolják, és támogatják őt a szavazatukkal.