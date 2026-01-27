„A metrók üzemidejének meghosszabbítása miatt alig néhány órára lennének csak lezárva az aluljárók, a kényszerből ott éjszakázóknak ettől nem lesz fedél a fejük felett”

Fidesz;hajléktalanok;Fővárosi Közgyűlés;lezárás;aluljárók;

2026-01-27 16:16:00 CET

Alig enyhített szorításából a tél, a Fidesz máris újra előhozakodott az aluljárók bezárásával. Százmilliókba kerülne néhány órás zárás.

A budapestiek tiszta, rendezett, élhető városban kívánnak élni, a köztisztaság és közbiztonság érdekében le kell zárni éjszakára az aluljárókat – olvasható kormánypárt fővárosi képviselőinek előterjesztésében, amelyről szerdai ülésén tárgyalhat a Fővárosi Közgyűlés. Ez szerintük nem politikai vélemény kérdése.

Harmadszorra futnak neki. 2024 novemberében már előálltak ezzel, akkor a Fővárosi Közgyűlés meg is tárgyalta az előterjesztést és úgy döntöttek, hogy megvizsgálják a megvalósítás lehetőségeit és költségét. Készült is az eredményről egy tájékoztató, amit elfogadott a közgyűlés. Ebből kitűnt, hogy meglehetősen költséges és kevés haszonnal járó lépés lenne. A kormánypárt tavaly novemberben ismét előállt a javaslattal, de akkor a városvezetés a Tisza-frakció támogatásával levetette a napirendről. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője viszont korábban támogatta aluljárók lezárását.

A Fidesz szerint a városvezetés szabotálja a korábbi közgyűlési döntést. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy attól eltekintve, hogy fagyhatár közelében ingadozó hőmérsékletnél nem igazán ildomos ilyen javaslatot tenni, az intézkedés nem hozna igazi változást sem.

A metrók üzemidejének meghosszabbítása miatt alig néhány órára lennének csak lezárva az aluljárók, ráadásul nem oldaná meg az alapproblémát, a kényszerből ott éjszakázóknak nem lesz ettől fedél a fejük felett. Társadalmi hasznosság szempontjából tehát erősen vitatható lépés lenne.

Karácsony Gergely főpolgármester mindenesetre a közgyűlés döntése értelmében felmérette a lezáráshoz szükséges intézkedések körét, illetve költségvonzatát. Az eredményről készült tájékoztatót még tavaly benyújtották a Vitézy Dávid vezette Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságnak.

A tájékoztató szerint az M2, M3 és M4-es metróvonalak összesen 41 darab állomásából 13 esetében valósítható meg a lezárás rácsredőny beépítésével. Ezeken a helyeken biztosítható a felszíni gyalogos közlekedés, nem érintett a MÁV vagy HÉV forgalom, elegendő a belmagasság és az áramellátás is biztosítható. A 13 állomáshoz 79 lépcső tartozik, ezek közül 8 esetében már biztosított a zárás.

A Blaha Lujza téri aluljáró tervezésekor történt korábbi értékbecslés szerint

egyetlen redőny mai áron bruttó 5 millióba kerülne, a lezárható aluljárók esetében az összes együtt 355 millióba. (Ha az összes aluljáró összes kijáratát, közel kétszázat lezárnák, akkor a végösszeg közelíteni az 1 milliárd forintot.)

Erre jön rá az elektromos hálózat kiépítése, a későbbi karbantartási és javítási költség. Ha az aluljárók zárása a FÖRI rendészeti felügyeletével történne akkor ez 16-20 fős létszámemelést jelent. Ha BKV-ra bízzák a feladatot, akkor ott kell felvenni embereket.

Az éjszakai metró üzemzárását erősen kitolták tavaly nyár óta. Ha egyszerre zárnák a szóba jöhető aluljárókat, akkor vasárnaptól csütörtökig 3 óra 45 percig lennének zárva az aluljárók, míg pénteken és szombaton 2 óra 45 percre. Ha a rendészeti csapatnak megállóról megállóra haladva egymás után kell lehúzogatni a rácsokat (ez akár 75 percig is eltarthat), akkor ez péntek-szombaton legfeljebb 2 órás zárást, a többi napon 3 órásat jelenthet. Ha a lezárás a metróállomásokon túl a gyalogos aluljárókra is kiterjedne, akkor az aluljárónként további 2-11 redőny felszerelést jelenti. Ilyen gyalogos aluljáróból 26 darab van.

A Göncz Árpád városközpont és az Örs vezér tér esetében a lezárás nem megoldható, mivel nincs biztosítva a felszíni gyalogos közlekedés. A Népliget, a Nagyvárad tér és a Corvin-negyed esetében ez kerülővel megoldható. A MÁV és a HÉV szerelvények elérését szolgáló aluljárók közül 17-et lehet lezárni. Különösen nehéz feladvány lenne a Nyugati és a Keleti aluljáró lezárása, ezeken egyenként 13-14 kijárat van. A Fővám téri a villamos vágányok felől így is, úgy is nyitva marad.

Több helyen is gondot jelent az alacsony belmagasság, mivel a redőnytok miatt nem lesz meg az előírt 2,2 méter, ráadásul ahol nincs álmennyezet, ott a vasbeton födémbe kellene süllyeszteni a szerkezetet, amit egy átlagos magasságú ember is elér kinyújtott kézzel. Ráadásul a lezárt aluljáróba sok mindenkinek bejárása lenne, így a takarítók, karbantartók, katasztrófavédelmisek.