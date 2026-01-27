Elítélték a momentumos politikust, aki azt üzente a mentelmi jogát felfüggesztő fideszeseknek, hogy „kapjátok be”

mentelmi jog;gyülekezési törvény;Momentum;Stummer János;

2026-01-27 15:43:00 CET

Stummer Jánost a gyülekezési törvény megsértése miatt ítélte el a bíróság és szabott ki rá újabb pénzbírságot.

„Elítéltek ma délelőtt, és újabb pénzbírságokat szabtak ki rám, mindhárom esetben a gyülekezési törvény tavaly tavaszi megsértése miatt” – számolt be a bíróság döntéséről Stummer János kedden a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, az exjobbikos, jelenleg a Momentumban politizáló ellenzéki képviselő mentelmi jogát tavaly októberben függesztette fel az Országgyűlés fideszes kétharmaddal. A mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt.

Stummer a mentelmi bizottság előtt elmondta, hogy amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne, majd felszólalását azzal zárta: „Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!” Az elnöklő KDNP-s Latorcai János ezután közölte, hogy a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.

A momentumos politikus keddi posztjában úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor kormányának elvárásai szerinti” ítélet született. „Kapjátok be mind odabent a Parlamentben, ti, akik magatok alá gyűrtétek a magyar bíróságokat, hogy mára ezek az intézmények az igazság helyett a ti politikai érdekeiteket szolgálják” – írta, majd egy fotót is megosztott, amely szerint „alkalomhoz illően” öltözött fel az ítélethirdetéshez.