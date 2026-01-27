Három embert öltek meg orosz drónok Odesszában

Ukrajna;dróntámadás;Odessza;orosz megszállás;

2026-01-27 19:36:00 CET

Számos lakóépület megsérült, többen a romok alatt rekedtek.

Nagyszabású orosz dróntámadás érte január 27-én a dél-ukrajnai Odessza városát - írja hatósági közlésekre hivatkozva a The Kyiv Independent.

A hajnali támadásban több lakóépület és egyetemi létesítmény rongálódott meg, legalább három ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. A hatóságok szerint továbbra sem lehet pontosan tudni, hányan rekedhettek a romok alatt. A város ellen több mint ötven drónból álló rajt indítottak, a csapások hajnali 2 óra 20 perc körül kezdődtek. Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója közölte: a támadás több tucat lakóépületben okozott károkat, emellett egy óvoda és egy templom is megsérült. A sérültek számát kezdetben 23 főre tették, később azonban 35-re emelkedett. A kormányzó tájékoztatása szerint a mentőegységek eddig 14 embert hoztak ki a romok alól, köztük egy gyermeket. Előzetes információk alapján ugyanakkor továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy további túlélők lehetnek a törmelék alatt.

Néhány órával a támadás után Odessza polgármestere, Szerhij Liszak arról számolt be a Telegramon, hogy a mentőcsapatok hosszú órákig tartó kutatás után kiemelték az első azonosított halálos áldozatot a romok közül. Közlése szerint délután 3 óráig összesen három áldozat holttestét találták meg, miközben a mentési és romeltakarítási munkák tovább folytatódtak. Az ukrán energetikai szolgáltató, a DTEK azt közölte, hogy a pusztítás rendkívüli mértékű volt, és a helyreállítás várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, mielőtt az érintett berendezéseket ismét üzembe lehet helyezni. A vállalat megerősítette, hogy több létesítménye is találatot kapott.

Liszak egy későbbi bejegyzésében részletezte a károkat. Eszerint a város híres kikötőjének nagy részét magában foglaló Primorszki kerületben összesen 43 épület és 122 lakás rongálódott meg. A Pereszpilszkij városrészben - ahol a kikötő további részei találhatók - további három épületben keletkeztek károk. Az éjszaka folyamán Odessza szenvedte el a legsúlyosabb csapást az ukrán városok közül. Az Ukrán Légierő közlése szerint összesen 165 orosz drónt észleltek Ukrajna légterében. Ezek közül 24 csapás 14 különböző helyszínt ért, további kilenc esetben pedig a lelőtt drónok roncsai épületekre zuhantak az ország több pontján.

Egy korábbi, decemberi orosz támadás következtében Odessza jelentős részén már összeomlott az elektromos hálózat. Az elmúlt hetek újabb csapásai pedig országszerte áramkimaradásokat okoztak.