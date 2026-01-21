A kritikus infrastruktúrát támadják, az alapvető közszolgáltatásokat akarják ellehetetleníteni Ukrajnában az oroszok

Ukrajna;hideg;támadás;Kijev;infrastruktúra;orosz-ukrán háború;

2026-01-21 07:56:00 CET

Kijevben már a lakásokon belül is sátrakat állítanak fel, több mint 1400 melegedő áll rendelkezésre.

Egy orosz támadás után kedden több mint egymillió kijevi háztartás maradt áram nélkül. A légicsapás olyan alállomásokat is megrongált, amelyek Ukrajna atomerőműveiből továbbítják az elektromos energiát - írja a Reuters. Ennek kapcsán Ukrajna arra figyelmeztetett, hogy a Putyin-rezsim a nukleáris katasztrófa kockázatát kényszerítő eszközként alkalmazza.

Ez volt Oroszország második támadása ebben a hónapban az ukrán főváros ellen. Több tízezer katasztrófavédelmi és műszaki szakember dolgozik folyamatosan az áram- és a fűtésszolgáltatás helyreállításán, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius-fokig csökkent. „Csak Kijevben, a mai estétől kezdve, több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül több mint négyezer lakóépületben - mondta Volodimir Zelenszkij elnök esti videóüzenetében. A politikus közölte, hogy azt várja a kormánytól, szerdáig terjesszen elő egy cselekvési és döntési tervet a közszolgáltatások stabilizálására.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy Kijevben hatvannyolc mentőegység dolgozik a károk helyreállításán. Több mint 1400 melegedőpontba térhetnek be az emberek, ahol felmelegedhetnek és feltölthetik elektronikus eszközeiket. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete közölte, hogy a támadás több, a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságú alállomást is érintett, és egyes atomerőművekhez vezető távvezetékek is megrongálódtak. Ukrajna villamosenergia-ellátásának jóval több mint felét atomerőművek biztosítják. A csernobili atomerőmű, a világ eddigi legsúlyosabb polgári nukleáris katasztrófájának helyszíne, kedden reggel szintén teljesen elveszítette a külső áramellátását - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség.. Ukrajna később jelezte, hogy az erőművet időközben ismét visszakapcsolták az országos villamosenergia-hálózatra. Ukrán tisztviselők az elmúlt napokban arra figyelmeztettek, hogy Oroszország nukleáris létesítményekhez kapcsolódó célpontokat is támadás alá vehet.

Az áram- és fűtéskimaradások miatt a kijevi lakosok kénytelenek voltak lakásaikon belül is vastagon felöltözni, és rögtönzött megoldásokat alkalmazni a meleg megtartására, például felmelegített tárgyakat használtak hőtárolásra, illetve egyesek sátrakat állítottak fel a lakáson belül.

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint az orosz hadsereg célzottan tudatosan támadják az alállomásokat, ami közvetlen veszélyt jelent a nukleáris biztonságra. Az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrenergo közlése szerint az orosz támadás - amelyet Ukrajna állítása szerint az oroszok több mint 330 drónt és csaknem három tucat rakétát indítottak el - egyszerre irányult az energiatermelő létesítményekre és az elosztóhálózatra. Az Oroszországgal határos északi Csernyihiv régió lakóinak a 87 százaléka maradt áram nélkül. Orosz részről azt közölték, hogy a hadsereg támogatása érdekében katonai-ipari, energetikai és közlekedési célpontokat vettek célba.

A oroszok mindeközben a harctéren is lassan, de folyamatosan haladnak előre. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor közel négy év háború után Kijevre amerikai nyomás nehezedik a béke elérése érdekében, és szinte semmi jel nem utal arra, hogy a Putyin-rezsim véget akarna vetni a háborúnak. A drón- és rakétatámadások négy ember életét követelték - hárman a délkeleti Zaporizzsja városában, egy ember pedig a fővárost körülvevő kijevi térségben -, és Ukrajna keleti, déli és északi régióinak más részei is támadták.