Komló is változásra vár

Komló;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;

2026-01-28 15:20:00 CET

Bezártak a posták, bezárt a vasút, kevés a munkalehetőség. A Demokratikus Koalíció szerint Komlót is és az országot is új életre kell kelteni, nem egy jobb király kell, hanem a trónt kell lebontani.

A művelődési ház Komló egyik főterén áll. Igazából ez „a” főtér, bár a városközpont beljebb van, de itt a játszótér, ezért itt mindig többen vannak – mondja az egyik fiatal lány a kettő közül, akik egy asztalnál beszélgettek, amikor odaültem hozzájuk. Mindketten egyetemisták Pécsett, A DK-s rendezvényről nem hallottak, de nem is foglalkoznak politikával. És a többiek az egyetemen? – kérdezem. Ott vannak, akik igen. Elmennek szavazni, de az nem akarják elárulni, hogy kire szavaznak. Viszont a „ravasz” keresztkérdésemre, hogy jó, akkor annyit mondjanak el, hogy miért szavaznak arra, akire elárulják, hogy a konzervatív értékek és a béke miatt. Mindketten vallásosak, rendszeres templomba járók. Az egyetem után maradnának Komlón, itt van hol lakniuk, ha lesz munka.

Munka? Hát az itt nem nagyon van – mondja egy fiatalember. Van egy-két varroda, meg egy nem nagy üzem, ott dolgozik ő is három műszakban. Mellette maszekol is, lomtalanításra szakosodott, a neten hirdeti magát. Mutatott is nekem előtte-utána képeket. Sokkal jobban keres ezzel, mint a munkahelyén, viszont az a biztos. A feleség fürge észjárású, pergő nyelvű fiatalasszony. A Fideszre biztos nem szavaz, mert még a cigányok rendezvényein is kivételeznek,

a gyereknapon neki azt mondták, hogy elfogyott az ingyen pizza, de amikor apósa vitte oda a kislányt, mindjárt volt minden, mert ő fideszes.

Magyar Péter videóit nem nézi, de Molnár Áronét – én segítek neki a névben – nézi. Négy éve a Momentumra szavazott, most is kis pártra fog szavazni, de még nem tudja melyikre. Ketten hatszázezer forintot keresnek, az asszony szerint két gyerekkel 800 ezer lenne elég, a férfi szerint egymillió.

Egy apa, miközben a többi gyerekkel játszó kislányát figyeli, azon kesereg, hogy már megint valaki ellen kell szavazni.

A munkahelyen tudatosan nem beszélnek politikáról, a családban az idősebb nemzedék fideszes. Ő hallott a DK-s rendezvényről, de nem akart elmenni rá. A tiszásra talán elmenne, ha lenne. Ő fontosnak tartaná, hogy vezessék be végre az eurót, de azt még nem tudja, kire fog szavazni.

A szomszédos közösség ház előterében gyerekek beszélgetnek, a büfében fiatalok. Most gyerekfoglalkozás volt, de van program időseknek is, zenés táncest -- mondja a büfés hölgy. És van még itt más szórakozás lehetőség is? – kérdezem, csak legyint rá. A kávé viszont finom.

Egy fiú a barátnőjét várja, ő is hallott a DK-s gyűlésről, de nem érdekli. Más párt sem érdekli, nem hisz a politikusoknak.

Az sem érdekli, ki nyeri meg a választást, lehet, hogy az országból is el akar menni, de Komlóról mindenképp. Nincs itt semmi. Itt mg a Tesco is kicsi.

A művelődési ház színházterme megtelt, Kálmán Olga elsőként a komlói születésű Varju Lászlót szólítja a színpadra, aki mint kiderült, a gyűlés előtt beszélt olyannal, aki még emlékezett rá bányász korából. A bánya bezárása – ott volt, amikor történt – kicsit halottá tette a várost. Ezen változtatni kell. Büszke rá, hogy komlói, ezért is szívügye a város és a környék.

Dénes Tamás a helyi képviselőjelölt először a helyi problémákról beszél: romlik a lakásállomány állapota, bezárt a postahivatal, „bezárt” a vasútvonal, a fideszes polgármester még az állomást is el akarja bontani, több orvosi vizsgálatért Pécsre kell utazni – a Fidesz magára hagyta a vidéki Magyarországot; majd arról, hogy az Európai Unió 25 tagállamában koalíciós kormány van, Magyarországon is azé a jövő.

Egy rövid filmbejátszás után – ami azt mutatta be, mi az, amit a DK szerint csak az ellenzéki párt képviselnek – Dobrev Klára következett, aki elismételt néhány elhangzott tételt a filmből például hogy az orbáni alaptörvény és választási törvényt ki kell dobni. Indulatosan beszélt arról, hogy hova süllyesztette az országot Orbán Viktor rendszere, de, mint mondta, nem mindenki szeretne egy olyan Fideszt sem, amelyik csak annyiban különbözik a másiktól, hogy nem lop.

Nem egy jobb király kell, hanem a trónt kell lebontani.

Rossz „divatnak” nevezte, hogy egy ellenzéki politikus attól lesz hiteles, hogy korábban kapcsolatban állt a Fidesszel.

Ezután arról beszélt, hogy vissza kell adni az európai szövetségbe vetett hitet, itthon pedig meg kell erősíteni a szakszervezeteket, hogy a dolgozók ne legyenek kiszolgáltatottak. Benne kell lennie az alkotmányban, hogy a nyugdíj alapjog, nem csak adható, hanem jár; Dobrev szerint annak, hogy a fiatalok menekülnek az országból oka az is, hogy a szüleik, nagyszülők példáján látják, ahogy az állam magukra hagyja őket. Kitért a devizahitelesek ügyére is, azt mondta, hogy az Európai Bíróság döntése egyértelmű, csak végre kell hajtani: a bankok becsapták az embereket becsapták, tehát kártalanítaniuk kell őket. A bankok és szolgáltatók packázásaitól az államnak kell védelmet nyújtania. Könnyíteni kell a fiatalok életkezdését, ingyenes első diplomával, bérlakásépítéssel. Olyan ország kell, ahol a bérből élők is boldogulni tudnak, meggyógyítják őket, ha betegek, és biztonságban élhetnek.

Beszéde végén visszatért a kezdő gondolatokhoz: ma, amikor a világ ennyire kiszámíthatatlan, fontos, hogy az ember érezze, nincs egyedül. Magyarországnak ezt a biztonságot Európa adhatja meg, a DK a nemzetközi helyzet kihívásaira a megoldást továbbra is az Európai Egyesült Államokba látja. Itthon pedig abban, hogy elvigyenek minden olyan választót szavazni, aki egyik jobboldali párt kétharmados hatalmát sem szeretné, és akik nélkül Dobrev szerint nem lesz rendszerváltás.

Hat óra múlt, sötét van, a játszótér már üres, de az utcák is kihaltak, ahogy a városból kifelé hajtunk. Az utat szegényes családi házak szegélyezik, köztük néhány négyemeletes panel. A környezet sivár, a város tényleg halottnak látszik a gyér lámpafényben.

Ez a túl nagy csend változásért kiált.