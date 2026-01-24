Publicus Intézet: Varju László az esélyes Újpest-Angyalföldön

közvélemény-kutatás;Publicus Intézet;

2026-01-24 19:01:00 CET

A felmérés szerint ha csak ő indulna a választáson a Fidesz jelöltje mellett, biztos ellenzéki győzelem születne; ha csak Jakab Zsuzsanna, a Tisza Párt jelölte, akkor nagyon szoros eredmény várható.

A Publicus Intézet december 09-15. között 1001 fő megkérdezésével készített közvélemény-kutatásban kérdezte a Budapest 12. sz. országgyűlési egyéni választókerületben élőket aktuális politikai kérdésekkel kapcsolatban.

Egy 1-től 100-ig terjedő skálán mérve a legismertebb és legnépszerűbb politikus helyben a DK-ás Varjú László (71, illetve 56 százalékponttal). A Tisza Párt politikusa, Jakab Zsuzsanna eredménye 26/47 százalékpont, a Fidesz jelöltje, Zsigmond Barna Pál pedig 27/52 százalékpontos ismertséggel, illetve népszerűséggel rendelkezik.

Ha most tartanák a parlamenti választást, ellenzéki oldalon pedig a Tisza jelöltje helyett csak Varju László indulna, akkor a válaszadók 37 százaléka Varju Lászlóra, 29 százalék Zsigmond Barna Pálra, 4 százalék Nagy Dávidra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), további 2 százalék pedig Balogh Csabára szavazna (Mi Hazánk Mozgalom). négy százaléknyian pedig nem mennének el szavazni. 23 százalék vagy nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.

Amennyiben Varju László helyett Jakab Zsuzsanna indulna a választókerületben, kétségesebb az ellenzéki győzelem: 30 százalék szavazna Jakab Zsuzsannára Pálra, 30 százalék Zsigmond Barna Pálra, 4 százalék Nagy Dávidra, illetve 2 százalék Balogh Csabára; 9 százalék nem menne el szavazni, 26 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre)

A Tisza Párt helyi szinten vezet a pártok támogatottságában, a Fidesz előtt. A biztos szavazók körében a Tisza Párt 46 százalékos, míg a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A választókerületben a Demokratikus 10 százalékot érne el,

az MKKP és a Mi Hazánk pedig 1-1 százalékot. A pártválasztásukban bizonytalanok aránya az összes megkérdezett körében 22 százalék.

A Tisza Párt szavazóinak az 50 százaléka szavazna a DK-ra, fordítva viszont a DK szavazók esetében csak 39 százalék szavazna a Tisza Pártra, illetve 48 százalék vagy nem akart, vagy nem tudott válaszolni a kérdésre, vagy nem menne el szavazni.

A megkérdezettek 54 százaléka annak örülne, ha a Fidesz 2026-ban elveszítené a választásokat, míg 36 százalék szeretné, hogy a jelenlegi kormánypárt 2026 után is hatalmon maradjon; 9 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.

A megkérdezettek 42 százaléka arra számít, hogy a Fidesz elveszíti a 2026-os választásokat, míg 41 százalék úgy véli, a jelenlegi kormánypárt győzni fog és folytatja a kormányzást; 17 százalék nem tudott vagy nem akart jóslatot adni.

Azok körében, akik annak örülnének, ha a Fidesz elveszítené a választásokat, tízből hét (68 százalék) válaszadó azt látná szívesebben, ha egy Tisza és a többi ellenzéki pártok politikusaiból álló kormány alakulna. Így nyilatkozott a Tisza Párt szavazóinak a 72 százaléka, a DK szavazók 67 százaléka, illetve a bizonytalan szavazók 63 százaléka.

Azok körében, akik most vasárnap nem a Fidesz-KDNP-re szavaznának, tízből nyolc (80 százalék) válaszadó szerint a kormányváltás érdekében együtt kellene működnie a Tisza Pártnak és a parlamenti ellenzéki pártoknak,

illetve a megkérdezettek közel háromnegyede szerint (73 százalék) abban az esetben van nagyobb esély a kormányváltásra, ha a Tisza Párt és a parlamenti ellenzéki pártok együttműködnek.

Függetlenül attól, hogy országos szinten megvalósul-e valamilyen együttműködés a Tisza és a régebbi, parlamenti pártok között, tízből közel nyolc (77 százalék) válaszadó szerint inkább szükséges volna helyi, választókerületi szinten az együttműködésre, koordinációra, esetleg kölcsönös visszalépésekre az ellenzéki egyéni jelöltek esetén.