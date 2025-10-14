Groteszk az orosz kottafejekben

Igor Stravinsky humoros, groteszk kompozíciója, a Kártyajáték, valamint Szergej Prokofjev ritkán hallható 2. hegedűversenye is megszólal Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar hétvégi koncertjein, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Prokofjev-mű szólistája az Európa-szerte elismert osztrák hegedűművész, Thomas Zehetmair lesz.