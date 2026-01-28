Elég kemény, nem? – kérdezi a fővárosi fideszes képviselő, miközben egy kocsiját toló hajléktalant vesz videóra

Fidesz;Budapest;hajléktalanok;Radics Béla;

2026-01-28 09:05:00 CET

Na, így néz ki Karácsony Gergely Budapestje! – vélekedik Radics Béla.

„Na, így néz ki Karácsony Gergely Budapestje! Nézzétek meg, ilyen egy nemzet fővárosa? Elég kemény, nem?” – teszi fel a kérdést a Facebook-oldalán kedden közzétett videójában Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés egyik fideszes képviselője, majd kameráját egy feltehetőleg hajléktalan férfi felé fordítja, aki éppen maga előtt tolja különös, redőnyökkel és papírlapokkal borított járművét.

A kormánypárt és a fideszes sajtó nem először foglalkozik sajátos módon a fedél nélkül élőkkel. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke korábban a hajléktalanok okozta higiéniai és közbiztonsági problémákra hivatkozva az aluljárók éjszakai lezárását kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlésnél. A Metropol pedig pár éve „koldustérképet” közölt a fővárosi hajléktalanokról, amiért később 250 ezer forintra bírságolta meg a KESMA-hoz tartozó, Budapesten ingyen terjesztett kormánypárti bulvárlap kiadóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

Radics Béla – aki az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke is – egyébként az utóbbi időben azzal került a figyelem középpontjába, hogy alapítványa 2023 óta annak ellenére kapott – részben állami forrásból – több tízmillió forintot, hogy a szervezet hosszú ideje nem mutat életjeleket, weboldala pedig évek óta nem elérhető.