Újabb 1,3 milliárd forintot költhet el a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeinél

Balásy Gyula;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-01-28 07:52:00 CET

A mostani szerződés szerint a cégek évi 20-30 alkalomból álló podcast- és beszélgetéssorozatot is gyártanak a Lánczi Tamás vezette hivatal számára.

December 11-én újabb, nettó 1,32 milliárd forint keretértékű szerződést kötött a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kormányhoz ezer szállal kötődő, vállaltan fideszes milliárdos üzletember, Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel. A beszerzést ezúttal is a Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) bonyolította – írja a HVG.

A lap szerint a megbízás tárgya „Komplex kommunikációs ügynökségi, gyártási és médiaügynökségi feladatok ellátása”, 2025. december 11-én lépett hatályba és legkésőbb 2027. január 31-ig él azzal a kitétellel, hogy az egyedi megrendelőkben meghatározott legkésőbbi teljesítési határidő 2026. december 31. lehet, így vélhetően az idei kommunikációs keretről van szó.

A nettó 1 milliárd 320 millió forintos összegből nettó 396 millió forint opcionális, tehát nettó 924 millió forintot a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal biztosan elkölt Balásy Gyula cégeinél, amelyeknek az NKOH-n keresztül elnyert szerződései ügyében a rendőrség is nyomoz.

A mostani szerződés szerint a cégek nemcsak kommunikációs stratégiát és kampányokat terveznek: a dokumentum évi 20-30 alkalomból álló podcast- és beszélgetéssorozattal, 20-30 reklámszpottal, valamint 100-200 közösségimédia-kisvideó elkészítésével számol. A cégek intézik a forgatásokat, a szereplők és helyszínek kiválasztását, valamint az utómunkát, a feliratozást és a zenei anyagokat is. A megbízás kiterjed a nyomdai gyártásra: szórólapok, naptárak, jegyzettömbök, névjegykártyák és borítékok készítésére, valamint marketing- és dekorációs elemek előállítására.

Balásy Gyula vállalkozásai reklámajándékokat is beszereznek és logóznak: pólókat, pulóvereket, power bankeket, kábeleket, tollakat, kemény fedelű jegyzetfüzeteket, mappákat és határidőnaplókat. Emellett a cégek PR-, online- és médiaügynökségi feladatokat látnak el, kutatásokat végeznek, valamint teljes körű rendezvényszervezést biztosítanak a helyszínbérléstől és technikától a cateringig – írja a lap.