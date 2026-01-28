Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride megszervezése miatt

Karácsony Gergely;ügyészség;vádemelés;gyülekezési jog;Budapest Pride;Pride felvonulás;

2026-01-28 10:10:00 CET

Az ügyészség gyülekezési szabadság megsértésével vádolja a főpolgármestert, és indítványozta, hogy vele szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést szabjon ki.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely ellen, aki egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg, és vezetett egy nyilvános gyűlést – tudatta a Fővárosi Főügyészség lapunkhoz eljuttatott szerda délelőtti közleményében.

A vádirat lényege szerint Budapest főpolgármestere 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé. Ebben elmondta, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a vádlott egyben meghívást is intézett a követőihez. Az ügyészség úgy véli, a rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) mint gyülekezési hatóság 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt – áll a közleményben.

Az ügyészség hozzátette, a vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség – mint jogalkalmazó – a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Az ügy előzménye, hogy tavaly december elején vádemelési javaslattal zárta a rendőrség azt a nyomozást, amit ellene indítottak a júniusi Budapesti Büszkeség menet, azaz a Pride megszervezése miatt. Mint ismert, a BRFK a gyülekezési törvény márciusban elfogadott módosítására és az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot. Karácsony Gergely ezután bejelentette, hogy önkormányzati hatáskörben Budapesti Büszkeség Menete néven mégis megrendezik. Jogi értelemben ez nem Budapest Pride, ugyanis az alapján a 2009-es ombudsmani állásfoglalás alapján rendezték meg, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között.

Noha a kormány mindent megtett azért, hogy betiltsák, és Orbán Viktor is korábban azt tanácsolta, hogy a szervezők „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, Európa egyik legnagyobb Pride-ja lett a tavalyi. Június 28-án több százezren vonultak keresztül Budapesten szivárvány zászlókkal és kormányellenes plakátokkal.