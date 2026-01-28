Leszúrtak egy házaspárt Pacsán, hajtóvadászat indult a gyilkos felkutatására

P. L.

rendőrség;gyilkosság;házaspár;hajtóvadászat;

2026-01-28 15:22:00 CET

A nő életveszélyes állapotban van, férje belehalt a sérüléseibe.

Egy házaspárt szúrt sérülésekkel találtak otthonukban. A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség.

A közlemény szerint január 28-án 12 óra 17 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy nőt szúrt sebbel találtak Pacsán. A mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sérüléseibe.

A nyomozók megkezdték az adatgyűjtést a tettes azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében.