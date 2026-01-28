Megnevezte Magyar Péter választási ellenfelét a Munkáspárt

kampány;Budapest;Munkáspárt;parlamenti választás;Magyar Péter;

2026-01-28 19:33:00 CET

Barabás György, a szélsőbaloldali párt elnökségi tagja igyekszik majd gátat vetni a Tisza áradásának.

Bár a kisebb ellenzéki pártok sorra jelentik be, hogy nem indulnak az áprilisi országgyűlési választáson - így tett a Momentum, az LMP, a Vona Gábor vezette 2RK, a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom és gyakorlatilag az MSZP is - van egy formáció, ami eltántoríthatatlan: ez nem más, mint a Munkáspárt.

Az MSZMP ideológiai örököseként megalakult, Thürmer Gyula örökös vezetése alatt álló politikai alakulat és a Székely Sándor vezette Szolidaritás Pártja a hvg cikke szerint közös indulásban állapodott meg. Céljuk, hogy legalább 80 választókörzetben indítsanak jelöltet. Közös listát is állítanak, az ezen szereplő nevek véglegesítése az egyéni jelöltek ajánlásgyűjtésének sikeressége függvényében dőlne majd el. A kiadott közleményük szerint nem szeretnék, ha az április 12-i választás három jobboldali párt versengésére szűkülne, ezért ők vállalják azoknak a képviseletét, akik elutasítják a tőke uralmára, a haszonra, a nyereségre és az osztalékra épülő, a dolgozókat kizsákmányoló világot, a bolygót veszélyeztető kapitalizmust.

Miután közös listát állítanak, ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a parlamentbe jutáshoz nem 5, hanem 10 százalékra lenne szükségük. Ez az eddigi eredményeik fényében eléggé irreálisnak tűnik, de Thürmer Gyula a lap kérdésére elmondta, indulásuk a választáson egy politikai üzenet, másodlagos szempont, hogy át tudják-e ugrani a 10 százalékos listás bejutási küszöböt.

Ami már biztos, hogy az új szélsőbaloldali szövetségnek lesz jelöltje Budapest 03-as számú választókerületében, ahol többek között Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke indul egyéniben. Indulhatna egyébként itt Orbán Viktor is - hiszen szintén ebben a körzetben lakik -, de ő 1994 óta nem teszi ezt meg, miután kétszeri egyéni megmérettetéséből mindkétszer kikapott. A tájékoztatás szerint mindenesetre a Tisza Párt elnökének meg kell mérkőznie Barabás Györggyel, a Munkáspárt egyik elnökségi tagjával is az egyéni mandátumért. A hvg szerint rutinos vesztesről van szó, a XI. és részben a XII. kerületet lefedő Budapest 02-es választókerületben indult, gyűjtött is 56 szavazatot, ami 0,1 százalékra volt elég.