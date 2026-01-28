Besokallt és felmondott az érdi szakrendelő főigazgatója

felmondás;Érd;szakrendelő;

2026-01-28 21:29:00 CET

Előzőleg egy nyílt levélben panaszkodott egy lakos a hosszú várólisták miatt.

Múlt csütörtökön felmondott Bárány Zsolt, az érdi Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója - írta meg a 24 a szakrendelő Facebookon közzétett bejelentése nyomán.

A bejegyzésben Bárány Zsolt arról írt, nehéz szívvel búcsúzik, de egyben szeretne tenni is valamit a közösségi kommunikáció tisztasága érdekében. Ugyanis a távozásával kapcsolatban az erdmost.hu felületén olyan kommentek jelentek meg róla, amelyeket, mint írta, nem hajlandó tűrni, ezért az illetőt holnap feljelenti az Érdi Járásbíróságon nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt.

A bejegyzésben idézett is a feljelentésből, amelyben szó esett a sérelmezett kommentekről is:

„Ezek egy részre („vén köcsög”, „tehetségtelen fasz”, „büdös féreg” „igazi idióta ez az ember”) felháborító ugyan, de a mai etikai normák szerint – lévén véleménynek minősülnek - azokat vélhetően tűrnöm kell. Az alábbi kommentje azonban testi sértéssel vádol: „hát elmondom neked az ember konkrétan egy elmebeteg.. egyik főnővérre még kezet is emelt..Nárcisztikus elmebeteg..”” - olvasható az idézet.

Bárány Zsolt szerint a kommentelő korábban az intézmény alkalmazottja volt, 2019 év végén bocsátotta el. A rágalmazás miatt 1 millió forint sérelemdíj megítélését követeli, amely pénzt a helyi Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány részére kíván felajánlani.

Az Érd Most előzőleg arról írt cikket, hogy a főigazgató kapott egy éles hangvételű nyílt levelet a hosszú, több hónapos várólisták miatt. Bárány Zsolt nem sokkal ezt követően adta be a felmondását, de a portál kérdésére cáfolta, hogy a nyílt levél lett volna ennek a fő oka, elmondása szerint szimplán csak ekkor telt be a pohár, belefáradt a sokfrontos, kilátástalan küzdelembe.

A távozó igazgató a 24-nekk szintén annyit mondott indoklásul, hogy besokallt. A lap mindenesetre felidézi, hogy az orvoshiány állandó probléma a 120 ezer ember ellátásáért felelős intézményben, Bárány Zsolt korábban többször posztolt arról, hogy éppen milyen szakorvosokat keres az érdi rendelő, előfordult az is, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár valamely kijelentését kritizálta.