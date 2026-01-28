Szakrendelővel fizetne a Bosnyák téri túlépítésért a NER-közeli beruházó

Pénz helyett egészségügyi intézménnyel ellentételezné a túlépítést a Bosnyák tér mögött új negyedet felhúzó beruházó. Január végére már terveket ígértek. Rózsa András polgármester szerint a kerületnek akkor érheti meg az üzlet, ha legalább 6000-8000 négyzetméteres lesz az új egészségügyi intézmény.