Előzőleg egy nyílt levélben panaszkodott egy lakos a hosszú várólisták miatt.
Csütörtökön szavaz a gödöllői képviselő-testület arról, hogy átadja-e szakrendelőjét az államnak. Sok választásuk nincs, a városnak nincs pénze a fenntartásra.
A település polgármestere vizsgálatot indított az ügyben.
Pénz helyett egészségügyi intézménnyel ellentételezné a túlépítést a Bosnyák tér mögött új negyedet felhúzó beruházó. Január végére már terveket ígértek. Rózsa András polgármester szerint a kerületnek akkor érheti meg az üzlet, ha legalább 6000-8000 négyzetméteres lesz az új egészségügyi intézmény.
Egyes szakrendelések ellátási területéhez 170 500 fő, más szakrendelések (mint pl. az ultrahang) ellátási területéhez 125 000 lakos tartozik.
Pintér Sándor tárcája szerint nincs inzulinhiány, ám az orvosok szerint a megszűnő készítmények miatt szükségessé váló terápiaváltás sokféle nehézséget okoz. Már most is majdnem két hónapot kell várni a szakrendeléseknél, miközben a készletek is végesek.
A sürgős eseteket a belgyógyászatra irányítják. Januártól a fekvőbeteg-ellátás szünetelt a szülészeti osztályon.
Két-háromszáz helyi és környékbeli eközben biodíszletként feszengett.
Polgármestereknek írt levélben méri fel a kórházfenntartó, hol hajlandók átadni a járóbeteg-ellátókat az államnak. Az önkormányzatok sokat költöttek a rendelők műszerparkjára, emiatt sem adnák át szívesen a helyeket.
Négy kórház szakrendelőjét ajánlják, ezek 40, 64-64 és 85 kilométerre vannak a székesfehérváritól.
A kormány kénytelen az iskolák, kórházak, szakrendelők, kulturális intézmények, falusi utak építésén, felújításán spórolni.
Összesen 1,2 milliárd forintból újul meg a józsefvárosi Auróra utcai szakrendelő, a munkálatokat jövő évben kezdik - jelentette be a VIII. kerület fideszes polgármestere pénteken, sajtótájékoztatón.