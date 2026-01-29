Rákosrendezőn honfoglalózik Áder János alapítványa, expót rendez a főváros által megvett területen

alapítvány;expó;Áder János;Rákosrendező;

2026-01-29 05:55:00 CET

A hivatalos vásárló, a Budapesti Közművek (BKM) már ki is fizette az első részletet Rákosrendezőért, de a birtokba adás nagyon nyögvenyelősen halad.

Sorra nőnek ki a fehér igluk a Vasúttörténeti Park fordítókorongja melletti területen. A félkör alakú fémvázakat hatalmas darukkal rakják egymás mellé, amelyek azután fehér borítást kapnak. A legnagyobb iglu a fordítókorongot fedi majd le. Az így formálódó iglu-falu lesz a helyszíne a február végén nyíló Planet Expo rendezvénynek, amely egy öt napos fenntarthatósági szakkiállításból, valamint négy, családokat megszólító interaktív rendezvényből áll össze. A program a szervezők szerint egyetlen közös kérdés köré épül: hogyan alakíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy közben ne vegyünk el az utánunk következő generációktól? A fenntarthatósági „élménypark” összesen 33 napon át várja a látogatókat.

A rendezvény helyszíneként a közlekedési múzeum részlegeként működő Tatai úti Vasúttörténeti Parkot jelöli meg a szervező, az Áder János által gründolt Kék Bolygó Alapítvány, de ez csak részben igaz. A kisebb igluk ugyanis a park területén kissé túlterjeszkedve belelógnak a rákosrendezői MÁV-területbe. A bökkenő csupán az, hogy azt a területet már eladta a magyar állam a fővárosi önkormányzatnak.

Mint emlékezhetünk, az értékesítés körül volt némi huzavona. Az Orbán-kormány eredetileg az Egyesült Arab Emirátusok befektetőjének akarta értékesíteni a területet, de a Karácsony Gergely vezette főváros belerondított a szépen eltervezett üzletbe és élve elővásárlási jogával összesen 59 milliárd forintért megvásárolta a hét telekből álló ingatlanegyüttest. A szerződés szerinti első vételárrészlet 12,7 milliárd forint volt, amelyet a hivatalos vásárló, a Budapesti Közművek (BKM) már ki is fizetett. Csakhogy elfoglalni még nem tudta, a birtokba adás nagyon nyögvenyelősen halad.

„Olyan ez, mintha vettünk volna egy lakást, de egyelőre nem engedtek beljebb az előszobánál” – magyarázta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki szerint még megtippelni sem lehet, hogy mikor foglalhatják el teljes egészében a területet, miközben a főváros már meghirdette és márciusban le is zárja a területre vonatkozó mesterterv-pályázatot. Az Orbán-kormány pedig aláírta az új városnegyed megvalósítását segítő 800 millió euró (cirka 320 milliárd forint) értékű állami beruházások megvalósításáról szóló megállapodást.

A Budapesti Közművek Zrt. a Népszava kérdésére válaszolva közölte, hogy „Rákosrendező általuk megvásárolt teljes, mintegy 80 hektáros területének 33,9 százalékát vette ez idáig birtokba. A Budapesti Közművek tudomással bír arról, hogy a hivatkozott, kérdésben említett területen ideiglenes célú építményeket létesítenek”. Mint írják: „A terület a Budapesti Közművek tulajdonában áll, de a szóban forgó rész birtokba vétele még nem történt meg. A kérdéses területen így jelenleg a MÁV Zrt. van birtokon belül”.

Így már érthetőbbnek tűnik, miért nem kapkod a birtokba adással a MÁV. A 80-100 ezer látogatót váró Planet 2026 komplex tervezési, rendezési és kivitelezési feladatainak ellátására 2025. március 28-án írt ki közbeszerzési eljárást a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, holott akkor már ismert volt, hogy a területet eladta az Orbán-kormány.

Az eredeti adásvételi szerződést tavaly januárban írták alá az arab befektetővel, amelybe a BKM Zrt. – elővásárlási jogát gyakorolva – 2025. március 10-ével lépett be vevőként. Áder János alapítványa tehát eleve egy olyan területre álmodta nagyszabású rendezvényét – vagy legalábbis egy részét -, ami nem volt az övé, és már nem volt az államé sem. S ez már csak azért is meglepő, mert a terület sok-sok éve parlagon hever, korábban egyszer sem volt példa az ideiglenes hasznosításra, ez éppen akkor jutott eszükbe, amikor megvette a főváros. Igaz, egyelőre nincs birtokon belül a BKM, mivel az ingatlanok kiürítése feltűnően lassan halad.

A Planet Expo 2026 megrendezését, kivitelezését valamivel több mint 7 milliárd forintért vállalta az Unger Zsolt Grafikai és Szolgáltató Kft., ami nem kevés, de így is kevesebb, mint a másik pályázó, a kormányközeli Balásy Gyula cége Visual Europe Zrt. által ugyanerre kért 8,3 milliárdnál.

A Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági rendezvényeként beharangozott expót immáron harmadik alkalommal rendezik meg. Az előző kettőt 1,5 és 3,2 milliárdért rendezte meg Balásy Gyula cége.

Zöld szervezeteknél ritka ez pénzbőség. A volt köztársasági elnök alapítványa azonban más mint a többi. Áder János 2016 szeptemberében hozta létre az alapítványt egy ráhagyott 85 millió forintos adományból. Az állam respektálta a klímavédelmi célokat, amelyek megvalósításához támogatást nyújtott. Nem keveset. 2019-ben 1,5 milliárd forintot kaptak, majd 2020-ban egy kockázati tőkealapot hozott létre a kormány „a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének bővítése és Magyarország környezet- és klímavédelmi céljainak elérése érdekében”, onnantól ezen keresztül ömlik a közpénz az Áder János és Csepreghy Nándor vezette (a kuratóriumban Lázár János is benne van) alapítványba. 2022-ben ötmilliárd forint költségvetési támogatást kaptak. 2023-ban a beszámolójuk szerint 8,3 milliárd forint érkezett, míg tavaly további 1,29 milliárd.