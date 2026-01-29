Árnyékba húzódva

Orbán Viktor;Donald Trump;Nézelődő;Béketanács;

2026-01-29 06:00:00 CET

Hát, akkor, húzódjunk kicsit árnyékba, és lássuk milyen is az a szép, új világ, amit Donald Trump amerikai elnök és vele karba öltve a kritikátlan magyar kormányfő kínál nekünk a második világháború óta úgy-ahogy működő világrend helyett. A régi sem valami szép, de ez az új világ sem nem új, sem nem szép.

Nem új, mert volt már példa rá, hogy egy-egy nemzet rá akarta erőltetni az akaratát a többiekre, aminek soha nem lett jó vége, az erőszak pedig sohasem szép.

Itt van a Trump-féle Béketanács. Az amerikai elnök 19 állammal alapította meg a kvázi alternatív ENSZ-t, amibe az Európai Unióból egyedül Orbán Viktor és a már lemondott bolgár kormányfő jelentkezett. Megfigyelők megjegyzik, az ünnepségen nem zúgott hangos taps, pedig Trump szerint a világ legnagyobb és legbefolyásosabb emberei gyűltek össze. Trump nagyjából hatvan országot hívott meg, de amelyik állam elfogadta a meghívást, nem maradhat benne örökre, csak úgy, ha három év tagság után befizet egymilliárd dollárt. Természetesen Trump lenne a testület élethossziglani elnöke, és az egyik alapítványához kellene befizetni a hároméves ingyenes próbaidőszak után az egymilliárd dolláros összeget. Ha mégis arra kerülne sor, hogy utódot kelljen kinevezni, azt is csak Trump teheti meg, vétójoga lesz a döntésben.

Elemzők ugyanakkor úgy látják, a Béketanács illeszkedik abba a világlátásba, amely Trump külpolitikáját már az első elnöksége alatt is jellemezte. Ennek fő eleme a multilaterális, liberális világrenddel szembeni bizalmatlanság és az erőpolitika nyílt rehabilitációja.

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé azt a levelet, amelyben Donald Trump meghívja Magyarországot az eredetileg a gázai békét megteremteni hivatott Béketanácsba, és rögtön azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt „életbevágóan fontos, történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek” nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, hogy ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktuskezelésben. Trump fel­idézi, hogy szeptember végén mutatta be gázai béketervét, amely gyorsan elnyerte sok vezető támogatását az arab világban, Izraelben és Európában is, majd novemberben a tervet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is támogatásáról biztosította.

A terv szíve a Béketanács, a „valaha összeállított leglenyűgözőbb és legjelentősebb testület”, amely új nemzetközi intézményként és átmeneti kormányzó szervezetként jön létre. „Ez a tanács egyedülálló lesz, ilyen még soha nem volt!” – lelkesedik saját ötletén Donald Trump. „Alig várom, hogy együtt dolgozzunk hosszasan a jövőben is a világbéke, a jólét és a nagyság megteremtése érdekében mindenki számára” – zárja levelét az amerikai elnök.

„Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta. Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk” – írja Facebook-posztjában a kormányfő. Meghívást ilyen feltűnő sebességgel és vak törleszkedéssel még nem fogadtak el.