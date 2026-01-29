Képviselőjelöltsége miatt fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal fideszes vezetője

kampány;Kecskemét;szabadság;Cseh Tamás;

2026-01-29 07:08:00 CET

Sok helyen felmerült az összeférhetetlenség kérdése, de ilyen nem áll és nem állt fenn – szögezte le Cseh Tamás a közösségi oldalán.

Fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője, Cseh Tamás, aki egyben a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is. A feladatait már átadta, hogy maximálisan a jelöltségre tudjon koncentrálni – vette észre Cseh Tamás erről szóló Facebook-bejegyzését a Telex.

Cseh közölte, hogy sok helyen felmerült az összeférhetetlenség kérdése a hivatalvezetői munkájával és az országgyűlési képviselőjelöltségével kapcsolatban, de ilyen nem áll és nem állt fenn. „A 2026. évet már az áprilisi választásokra való felkészüléssel kezdtem. A hétfői lejárató kampányt követően, megelőzve a további alaptalan támadásokat, megosztom ezt a hírt veletek” – tette hozzá.

Még 2024-ben Sára Botond főispán ment fizetés nélküli szabadságra, miután őt indította a Fidesz Budapest VIII. kerületében Pikó András ellen a június 9-i önkormányzati választáson.