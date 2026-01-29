Képviselőjelöltsége miatt fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal fideszes vezetője

Fizetés nélküli szabadságra ment a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője, Cseh Tamás, aki egyben a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is. A feladatait már átadta, hogy maximálisan a jelöltségre tudjon koncentrálni – vette észre Cseh Tamás erről szóló Facebook-bejegyzését a Telex.
Cseh közölte, hogy sok helyen felmerült az összeférhetetlenség kérdése a hivatalvezetői munkájával és az országgyűlési képviselőjelöltségével kapcsolatban, de ilyen nem áll és nem állt fenn. „A 2026. évet már az áprilisi választásokra való felkészüléssel kezdtem. A hétfői lejárató kampányt követően, megelőzve a további alaptalan támadásokat, megosztom ezt a hírt veletek” – tette hozzá.
Még 2024-ben Sára Botond főispán ment fizetés nélküli szabadságra, miután őt indította a Fidesz Budapest VIII. kerületében Pikó András ellen a június 9-i önkormányzati választáson.Fizetés nélküli szabadságra megy június 9-ig Sára Botond, le is mond a főispáni tisztségről, ha megválasztják józsefvárosi polgármesternek