Gulyás Gergely bejelentette, hogy ma kézbesítik a nemzeti petíció kérdőíveit

kormányinfó;

2026-01-29 10:09:00 CET

A Miniszterelnökséget vezető miniszter először ismerteti a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket. Gulyás Gergely elmondta, a kabinet tárgyalt a nemzeti petícióról, a kérdőíveknek a kézbesítése ma megtörténik. Hozzátette, éppen zajlik az EU-s külügyminiszterek tanácsa Brüsszelben, ahol Szijjártó Péter képviseli Magyarországot. – Azt látjuk, hogy az EU elköteleződése a következő évekre abba az irányba tart, hogy gyakorlatilag Ukrajna háborúját és működését is finanszírozzuk, mi ennek próbálunk ellentartani, miközben olyan döntések születnek Brüsszelben, amelyek a háború meghosszabbításához járulnak hozzá – állította a miniszter.

Mint mondta, miután a márciusi EU-csúcson erről döntéseket akarnak hozni, a magyarok előtte elmondhatják véleményüket világosan. – Nem helyes az, hogy az Európai Unió olyan mértékben finanszírozza Ukrajnát, ahogyan soha egyetlen tagállamát sem – fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette, az az összeg, amit Ukrajnába küldtünk az elmúlt szűk négy évben, háromszorosa annak, mint amennyit Magyarország 2004-es csatlakozása óta kapott. „Ukrajna az Európai Unió tagja nem lehet” – szögezte le, hozzátéve, hogy a gyorsított 2027-es csatlakozás tönkretenne az EU-t, vállalhatatlan terheket róna a tagállamokra. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse majd ki a nemzeti petíciót.