A tiltás ellenére is hirdet politikai tartalmakat a Fidesz a Facebookon, igaz, nem a saját nevében

2026-01-29 11:01:00 CET

Az Országgyűlés Hivatala ugyanakkor cáfolja, hogy köze lenne a reklámokhoz.

Továbbra is aktívan hirdet politikai tartalmakat a Fidesz a közösségi médiában, annak ellenére, hogy ez október óta tilos. A reklámokat azonban nem a saját, hanem az Országgyűlés Hivatalának nevében adták fel – hangzott el az RTL Híradóban.

A hirdetésekben Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője és Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is szerepel. A közpénzek átláthatóságáért dolgozó Transparency International szerint ez több szempontból is szabálytalan lehet:

az sem szabályos, ha a Fidesz a hivatal nevét csak felhasználja a tiltás megkerülésére,

de ha valóban a hivatal fizette, az tiltott finanszírozás, az Országgyűlés Hivatalának a költségvetése nem ezt a célt szolgálja.

Az Állami Számvevőszék a csatorna megkeresésére közölte, a leírt információkat felhasználják, ami alapján később döntenek egy esetleges ellenőrzésről. Az Országgyűlés Hivatala cáfolta, hogy köze lenne a reklámokhoz, azt írta: a hirdetések feladását a frakció maga intézi.

A Facebook hirdetéskezelő adatbázisában, a Meta Ad Libraryben a Telex is talált olyan, még jelenleg is futó hirdetést a Fidesz-frakciónál, aminél az Országgyűlés Hivatala volt feltüntetve finanszírozóként. A hirdetésben Orbán Viktor január 22-i Facebook-bejegyzéséből idéznek, amiben a biztonság fontosságáról írt a miniszterelnök. De a leírás szerint szintén az Országgyűlés Hivatala fizette azt a hirdetést, amiben Bende Balázs Az igazság nyomában című műsorát reklámozta a Fidesz-frakció.

A Political Capital összesítése szerint október 6-a óta – vagyis azóta, hogy a Facebook leállította a politikai hirdetéseket az Európai Unióban – összesen 276 hirdetést indított el a Fidesz-frakció a Facebook-oldalán. Ennek 49 százalékát jelölte meg a Meta egy ponton, hogy politikai tartalom, ezáltal pedig le is állította azokat.