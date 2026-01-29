A tiltás ellenére is hirdet politikai tartalmakat a Fidesz a Facebookon, igaz, nem a saját nevében

Továbbra is aktívan hirdet politikai tartalmakat a Fidesz a közösségi médiában, annak ellenére, hogy ez október óta tilos. A reklámokat azonban nem a saját, hanem az Országgyűlés Hivatalának nevében adták fel – hangzott el az RTL Híradóban.
A hirdetésekben Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője és Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is szerepel. A közpénzek átláthatóságáért dolgozó Transparency International szerint ez több szempontból is szabálytalan lehet:
az sem szabályos, ha a Fidesz a hivatal nevét csak felhasználja a tiltás megkerülésére,
de ha valóban a hivatal fizette, az tiltott finanszírozás, az Országgyűlés Hivatalának a költségvetése nem ezt a célt szolgálja.
Az Állami Számvevőszék a csatorna megkeresésére közölte, a leírt információkat felhasználják, ami alapján később döntenek egy esetleges ellenőrzésről. Az Országgyűlés Hivatala cáfolta, hogy köze lenne a reklámokhoz, azt írta: a hirdetések feladását a frakció maga intézi.
A Facebook hirdetéskezelő adatbázisában, a Meta Ad Libraryben a Telex is talált olyan, még jelenleg is futó hirdetést a Fidesz-frakciónál, aminél az Országgyűlés Hivatala volt feltüntetve finanszírozóként. A hirdetésben Orbán Viktor január 22-i Facebook-bejegyzéséből idéznek, amiben a biztonság fontosságáról írt a miniszterelnök. De a leírás szerint szintén az Országgyűlés Hivatala fizette azt a hirdetést, amiben Bende Balázs Az igazság nyomában című műsorát reklámozta a Fidesz-frakció.
A Political Capital összesítése szerint október 6-a óta – vagyis azóta, hogy a Facebook leállította a politikai hirdetéseket az Európai Unióban – összesen 276 hirdetést indított el a Fidesz-frakció a Facebook-oldalán. Ennek 49 százalékát jelölte meg a Meta egy ponton, hogy politikai tartalom, ezáltal pedig le is állította azokat.A politikai reklámok tiltásának utóélete igen színes: míg a Facebook egészen jól megoldotta, a Google nagy réseket hagyottElkapták a Fidesz-frakciót, a tilalom ellenére művészeti és oktatási anyagként teríti a politikai hirdetéseit a Google-ben