Nemzetközi alapkezelő is lehet politikai ellenfele egy kormánynak

kormányinfó;

2026-01-29 11:11:00 CET

Kiszivárgott, mennyibe kerülhet az orosz részesedésért fizetendő díj, amit a szerb NiS olajvállalattól vásárolna fel a Mol. Hogy tudnak fizetni érte, miután szankcionálva van a Gazprom, mik erre a tervek, az Orbán-kormány hogyan tud ezen segíteni? – hangzott el az Economx kérdése. Gulyás Gergely elmondta, ezt tartalmazza a felek között létrejött megállapodás, „egy rendkívül szellemes jogi megoldásról” van szó, de mivel ez két magáncég között jött létre, nem jogosult nyilvánosságra hozni. Az állam feladata a tranzakciót jóváhagyó amerikai hivatalnál eljárni, hogy meglegyen az engedély, azt követően a felek döntik el, mit hoznak nyilvánosságra a megállapodásból. Kérdésre elmondta, nem tud aggodalmakról a megállapodással kapcsolatban az Európai Bizottság részéről.

Nincs kormányzati becslés arra, hogy a közszolgálati dolgozók februári támogatására mennyire élénkíti a fogyasztást. 180 ezren jelentkeztek, ez a 180 milliárd forint meg is érkezik februárban, sokaknak már meg is érkezett. Arra a kérdésre, a BlackRock nemzetközi alapkezelő hogyan lehet politikai ellenfele egy kormánynak, Gulyás Gergely azt mondta: olyan tőkekoncentrációjú nagyvállalatok jöttek létre, amelyek bármikor képesek a szuverenitás megsértésére, olyan erővel rendelkeznek. – Nálunk jóval nagyobb államoknak is feladata védekeznie a nagyvállalatokkal szemben. (…) Magyarország köztársaság és nem részvénytársaság – tette hozzá.

Az orosz energiáról való leválásról szóló uniós döntésről azt mondta, sok minden történhet még jövő szeptemberig, meg is nyerhetik a pert az Európai Bíróságon, véget érhet a háború, átalakulhat a nyugati szankciós politika, de azt továbbra is tartják, hogy az orosz energiahordozók garantálják Magyarország energiabiztonságát.