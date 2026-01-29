Gulyás Gergely: Óriási előrelépés történt a cigányság helyzetének javítására

cigányság;Gulyás Gergely;

2026-01-29 11:18:00 CET

Ha van olyan terület, ahol látványos és óriási előrelépés történt, akkor az a magyarországi cigányság helyzete - felelte az mfor kérdésére a miniszter. Gulyás Gergely szerint ez lehetővé tette, hogy mindenkinek legyen munkája. Ez kezdetben a közmunka volt, de ma már a piac is biztosít nekik munkát. Ha valahol jelentős életszínvonal-javulás történt, korábban jelentős volt a munkanélküliség, ez volt a jellemző, most már a többségnek van munkája.

A miniszter egyetért azzal, hogy ez nem elég jó, az életkörülményeket szükséges emelni. Ami az integrációs modelleket illeti, sikeres modellnek az számít, hogy az esetek egynegyed vagy egyharmadában a cigányok és a nem cigányok együtt tanulhatnak.

Az egyházi fenntartású iskolák közül a görögkatolikusokéi talán a legjobb oktatás rendkívüli eredményekkel.