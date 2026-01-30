Téltemetés, gonoszűzés

farsang;Brazília;Rubicon;

Van egy ünnep, amikor kicsit más bőrébe bújhatunk, ha szeretnénk. Bár a farsangi hagyományok rengeteget változtak az elmúlt évszázadokban, egyvalami örök: a tavaszvárás.

Bár a farsangi időszakot két egyházi ünnep határolja be, de valójában a tél végét, a tavasz kezdetét már jóval a kereszténység elterjedése előtt is megünnepelték – mesélte lapunknak Porogi András, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa. Ráadásul változó hosszúságú is ez az időszak, hiszen bár a kezdete stabilan vízkereszt napja, azaz január 6., a vége azonban minden évben máskorra esik, a húsvéti mozgóünnephez kapcsolódva húshagyó kedden, a nagyböjt kezdetekor ér véget. Ez pedig február eleje és március eleje között adódik, idén február 17-re esik.

Az ókori Rómában lupercaria-, Görögországban pedig Dionüszosz-ünnepként tartották számon ezt az időszakot. Az ünnepekhez pedig minden kultúrában bizonyos szokások is kapcsolódtak, a görögöknél például ez az időszak a mértéktelen evés-ivásról szólt, tobzódtak az élvezetekben. Emellett már ebben az időszakban megjelent a maszkok, álarcok viselése. Az ókori görögök ugyanebben az időszakban rendezték meg a drámai játékokat, ahol a maszkoknak hangsúlyos szerepük volt. Az egész világon elterjedt maszk-, illetve jelmezviselés összefügg a téltemetés szokásaival is. Gyakori néphagyomány volt, hogy a farsangi menet kivitte a telet szimbolizáló szalmabábut egy folyópartra, majd vízbe dobták vagy elégették. A maszkok gyakran a gonosz szellemeket idézik, jó példa erre a mohácsi busójárás: a félig ördögi maskarákkal kiseprűzik a telet.

Porogi András arról is beszélt, hogy a középkorban képzőművészeti ág volt az álarcfestés, Mátyás király például Itáliából hozatott ilyen remekműveket az udvarába. De az esztergomi érsek is gazdag gyűjteménnyel rendelkezett ezekből a mesterművekből. A feljegyzések szerint pedig II. Lajos egy farsang alkalmával Lucifer-jelmezt öltött – Szerémi György, a korszak egyik krónikása rosszallóan említette meg ezt a tényt, bár azt senki nem merné kijelenteni, hogy ez okozta a király vesztét Mohácsnál.

Mária Terézia rendeletet alkotott, amelyben rögzítette, hogy tilalmas az egyházi személyek vagy a comedia dell’ arte szereplőinek a maszkjait viselni, de ugyancsak tiltotta az egész testet eltakaró jelmez használatát.

Az ünnepek speciális táplálkozási szokásokat is hoznak. Magyarországon ilynekor kerül sor a második disznóvágásra. A tobzódás és a nagyböjt szembenállását is megjelenítették népi játékokban, ahol Konc király és Cibere vajda küzdött meg egymással. (A konc a húsféléket képviselte, míg a cibere egy kimondottan a böjti időszakra jellemző korpás levesféle – a szerk.) Farsang idején a húsevés dominált, nálunk ezzel ellentétben a szalagos fánk a farsang eledele. Eredetére egy elterjedt magyarázat: a legények szerint aki jó szalagos fánkot süt, abból jó feleség, jó háziasszony válik.

Mint minden más, a farsang is hatalmas átalakuláson ment át az évszázadok során. A XVIII-XIX. században, a polgárosodás idején jelentek meg ebben az időszakban azok a bálok, amelyek egy-egy szakma képviselőit szórakoztatták. Nagy hagyománya van például a jogászbálnak, amelyet már az 1830-as évek óta megszerveznek.

Manapság természetesen már nem ugyanaz a farsang jelentősége, mint régen, hiszen akkoriban egy csomó olyan igényt elégített ki ez az ünnepkör, amit máskor sokkal nehezebben lehetett megoldani. Ma már a fiatalok bármikor tudnak kötetlenül találkozni egymással, egész évben lehet bulizni, emiatt a farsang jelentősége is csökkent. A jelmezbe öltözés, álarc viselése pedig szinte már csak a kisgyerekek kiváltsága.